Jewison Bennette rompe el silencio tras video en el que se ve que agrede a aficionado del Saprissa

Jewison Bennette indicó que no se vale que los aficionados lo golpeen cuando iba saliendo del estadio tranquilo.

Jewison Bennette, asistente técnico del Club Sport Herediano, conversó con La Teja tras revelarse el video donde agredió a un aficionado del Saprissa y dio su versión de los hechos.

Bennette reconoció que no estuvo bien la forma como reaccionó en el momento que un seguidor morado insultó a Jafet Soto cuando salía del estadio, pero agregó que actuó así tras otras acciones que, según el miembro del cuerpo técnico florense, no se mostraron en la grabación que circula en las redes sociales.

“Fue algo mal visto, en el sentido que el equipo ni siquiera había salido de la cancha, los aficionados ingresaron al terreno de juego. Primero varias personas me golpearon y empujaron, otro vino insultando, uno no sabe a qué vienen, esperar que te peguen primero u otra situación así, cuando te invaden tu espacio de trabajo, desde ahí se incurre en un problema.

“A ellos se les indicó que cuando el árbitro pitó el final del juego no podían invadir el terreno de juego hasta que ellos les indicaran y siempre se dio, desde ahí empezó la situación”, respondió Bennette por una llamada de WhatsApp.

Le preguntamos que si esperara que la Unafut se refiera al tema, ya que habría una posibilidad de una sanción, lo cual recalcó que ellos primero deberán ver toda la acción para emitir un criterio y hasta lo comparó con otra acción similar de un exlegionario en Europa hace años.

“¿Por qué me van a sancionar a mí si el aficionado se está metiendo en mi zona de trabajo a agredirme e insultar? En la primera me golpeó y me empujó, otro me insultó.

“Hay muchas cosas, no es que la Unafut busque sanciones, no, no, primero tienen que ver por qué los aficionados se metieron a agredir e insultar, porque hace unos años le pasó lo mismo a Esteban Alvarado (cuando pateó a un aficionado tras agredirlo cuando jugaba con el AZ Alkmaar, de Países Bajos), entonces ¿los cuerpos técnicos deben esperar que te golpeen?”, respondió.