Jeyland Mitchell dice adiós a afición de Alajuelense con unas lindas palabras que emocionan a cualquiera

Jeyland Mitchell, nuevo fichaje del Feyenoord de Países Bajos, procedente de Alajuelense, tenía algo más que decirle a los aficionados rojiengros.

Mitchell siempre quiso jugar con la Liga y cuando lo consiguió, su ascenso fue vertiginoso, fue llamado a la Selección Nacional, jugó la Copa América y de allí dio el salto al fútbol neerlandés. El costarricense ya dio entrevistas en Países Bajos y siempre se mostró agradecido.

Pero este miércoles, aún tenía un mensaje más para los rojinegros, mediante su cuenta de Instagram.

“Hola leones y leonas, ahora llegó el momento de despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y creyó en mi capacidad, de mi parte me voy contento por muchas cosas que pude dar al club de mis amores, también agradezco a todas las personas que me brindaron esa buenas vibras MUCHAS GRACIAS LEONES, NOS VEMOS LEONES SIEMPRE EN MI CORAZÓN, LOS AMO”, escribió.

Con esas palabras, no hay duda de que el corazón del defensor es totalmente rojiengro.

Celso Borges contestó a la publicación: “¡A seguirla rompiendo allá Jeyland!, gracias por todo”.

Carlos Mora también respondió. “Felicidades mi bro, que Dios lo acompañe pa’, y lo llene de bendiciones”.

El portero manudo también escribió en el perfil de Jeyland. “Éxitos moreno, a seguir rompiéndola”.

Hay muchas felicitaciones y Mitchell contesta la mayoría.