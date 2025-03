Jeyland Mitchell revela el sabio consejo que recibió de Bryan Ruiz

Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica, reveló este domingo un sabio consejo que le dio Bryan Ruiz, asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Jeyland Mitchell reveló que le dijo Bryan Ruiz a manera de consejo. (FCRF/FCRF)

Mitchell atendió a la prensa este domingo en la zona mixta de la Tricolor, que se prepara para el partido de vuelta contra Belice por el repechaje de la Copa Oro.

El defensor anotó un gol en la paliza 7 a 0 en la ida y juega con el Feyenoord de Países Bajos. En ese mismo país jugó Bryan Ruiz, primero con el Twente, con el que fue campeón y luego con el PSV Eindhoven. Es decir, la Comadreja tiene autoridad para aconsejar al juvenil.

LEA MÁS: Jeyland Mitchell pasó por Saprissa, dejó el fútbol, jugó básquet y ahora destaca con la Sele

“Estuve hablando con Bryan Ruiz y me dijo que disfrute, que es fútbol, que no hay que enojarse por esas cosas (no jugar con tanta frecuencia en la Eredivisie), que solo es disfrutar y aprender”, manifestó el originario de Limón.

Añadió que la adaptación al país de los tulipanes fue algo difícil al principio, pero ahora siente que esa etapa ya la superó.

“Después fui agarrando más rodaje, por decirlo así, aprendiendo de los mejores y agradecido con Dios por las puertas que me abrió”, añadió el exmanudo.

También mostró su felicidad por poder jugar la Champions League con su equipo, que llegó hasta cuartos de final, luego de superar al Milan en octavos y caer con el Inter en esa instancia.

“Dios lo pone a uno donde debe estar, sea bueno o sea malo. Fue muy sorpresivo (llegar a Países Bajos), yo no me lo esperé , después de la Copa América ni me lo creía, luego del partido contra Brasil , que para mí fue un partido más, no fue un boom, me empezaron a llegar mensajes”, añadió.

Jeyland espera seguir creciendo en Países Bajos y aportar a la Selección todos los aprendizajes de su gran experiencia en Europa.