Jeyland Mitchell revela las dificultades que ha tenido en el fútbol de Países Bajos

Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica y del Feyenoord reconoció este martes que la adaptación al fútbol de los Países Bajos, le ha costado.

Mitchell estuvo en la zona mixta de este martes, en el Proyecto Gol, ya que fue uno de los jugadores asignados para conversar con la prensa. También hablaron Josimar Alcócer y Jefferson Brenes.

Jeyland Mitchell contó parte de su experiencia en Rotterdam con el Feyenoord. (Tom Bode)

Mitchell fue adquirido por el Feyenoord, procedente de Alajuelense, por un monto millonario y las expectativas de crecimiento de la afición y del mismo jugador son altas, pero de momento, no ha tenido minutos. Una lesión y la adaptación han sido obstáculos importantes, pero el joven, de 19 años, está trabajando fuerte.

“Son retos, son luchas y llegar al Feyenoord es lindo porque está en Champions, es algo que no me esperaba tan joven, estoy trabajando día con día, poco a poco. Me ha costado porque uno viene de una lesión y el ritmo de entrenamientos y de partidos es diferente. Para mí, venir aquí a sumar minutos es importante, estoy defendiendo a todo un país”, manifestó.

Mitchell viajó a Países Bajos solo, pero luego lo acompañó su madre, doña Mirta Mitchell, lo que significó una gran ayuda para él.

“Cuando uno va solo es complicado, pero cuando ya está la mamá es diferente, mentalmente todo cambia. Pero, aparte de eso, el día a día me ha costado, es un fútbol diferente, adaptarse es duro, pero voy poco a poco, con la ayuda de Dios”, agregó el jugador tico.

En cuanto al idioma, expresó que se la juega con el inglés y que de a poco aprende otro idioma.

Mitchell sabe que el camino no es fácil, pero con perseverancia y la guía adecuada, tiene el potencial para convertirse en un referente no solo en el Feyenoord, sino también en la Selección de Costa Rica. Su adaptación será crucial para alcanzar ese objetivo.