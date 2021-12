Jimmy Marín alcanzó a Marcel Hernández como subgoleador del Apertura 2021

Jimmy Marín le debería regalar una foto a Jurguin Román que no le vio casi ninguna este jueves. Foto: Rafael Pacheco, Jimmy Marín le debería regalar una foto a Jurguin Román que no le vio casi ninguna este jueves. Foto: Rafael Pacheco, (Rafael Pacheco Granados)

Figura desde hace semanas en el Saprissa, Jimmy Marín también apareció en la final del Apertura 2021 con un gran juego y con lo más importante, con lo que no viene fallando, con goles.

Jimmy anotó el gol de la remontada a los 64 minutos, con el que coronó otro gran duelo de su parte, una figura que los manudos sufrieron al igual que la sufrió el Herediano en las semifinales.

Por la banda derecha no se la vio nadie y en una de esas diagonales que hace muy bien cayó la pecosa para marcar el tanto que hizo la diferencia con un remate bueno al primer palo del marco de Leonel Moreira, quien no le llegó por más que se estiró.

Yurguin Román se fue pidiendo foto, porque no pudo atajarle prácticamente ninguna, igual se metía por la derecha, por todo lado salía el volante.

La conquista ante los manudos, además, es su novena del torneo, por lo que se metió de lleno en la lucha por ser el máximo cañonero. Empató al cubano Marcel Hernández y se puso apenas a uno del herediano Yendrick Ruiz.

En el Sapri saben que Jimmy anda volando, que es de esos jugadores que no se tocan ni para salir de cambio, porque en cualquier momento se inventan algo.

El nivel de Jimmy recuerda al que tuvo en el Herediano en el 2018 cuando salió campeón y fue figura estelar, lo que le valió irse al extranjero por un año, para luego regresar, pero a Tibás, en el 2020.

“Siento que no solo en el cierre, siento que he venido haciendo un buen torneo en términos generales, con mucho gol en todo el torneo, es gloria y honra a Dios que me permite hacer eso que es lo que más me gusta”, detalló Jimmy al final del partido.

Jimmy evitó meterse en la bronca al final del partido.

“Es una bonita noche, es un clásico, siempre son calientes, por eso terminan así, pero ahí queda, hay que estar con cabeza fría, siempre apartado de polémicas y solo hacer lo nuestro”, destacó.

Marín dijo que lo único que lamenta es no haber sacado una ventaja más grande.

“Sabemos que queríamos una buena ventaja, intentamos sacar más provecho, pero al final se avanza con cuatro o seis puntos, llevamos la ventaja, tenemos que saber esperar y sabremos jugar con eso”.