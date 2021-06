“Cuando yo recibí la oferta de aquí me dijeron que me tenía que venir de Costa Rica para acá un viernes y la Copa Oro empezaba domingo. Yo hablé con el entrenador y varios dirigentes de la Federación y ellos no me dieron el permiso para venir aquí, porque les había dicho que venía para acá, firmaba y me regresaba a la Copa, pero no quisieron, no me dieron ese permiso, entonces ahí tomé la decisión de ausentarme y venirme porque si no tomaba la oportunidad, no iba a estar aquí”; confesó Marín.