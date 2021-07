Jimmy Marín dice que no se agüevó por lo poco que jugó en la Copa Oro

El morado Jimmy Marín, quien lleva tres pepinos en dos partidos, dijo que no se agüevó para nada por solo jugar un minuto, más el tiempo de reposición en la Copa Oro.

Jimmy Marín anda fino frente al marco. Foto: Rafael Pacheco Granados Jimmy Marín anda fino frente al marco. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Uno como jugador cuando lo llaman a jugar la Copa Oro tiene la ilusión de jugar, no se me dio, pero no agaché la cabeza. No me puse triste ni enojado, siempre alegre, positivo, acuerpado por los compañeros, siempre estuve a puntita de pie”, manifestó el goleador del torneo.

Añadió que todos vieron su actitud y fue felicitado por sus compañeros y añadió que si lo vuelven a tomar en cuenta estará dispuesto a ir.

“Ahora me toca seguir haciendo las cosas bien en Saprissa”, dijo.

El técnico Mauricio Wright dijo que Marín viene bien desde el torneo pasado.

“Lo de él no es emoción, es bastante constante, para nosotros es valioso y lo estamos llevando poco a poco. Cuando un jugador viene de la Sele y se pone a entrenar de una vez, dice mucho de él, tiene deseos y ganas de mejorar”, explicó.

Sobre la mejenga el técnico morado salió satisfecho.

“El resultado final da para pensar otra cosa, pero Pérez corrió todo el partido, no regaló nada y hasta el final del juego, digamos que a la mitad, se nos acomodaron las cosas dichosamente para nosotros”, expresó.

Aseguró que no hay secretos para estar ganando, simplemente es trabajo.

“Balanceamos el equipo con lo que tenemos, los goles quedaron para el segundo tiempo, pero en la primera parte tuvimos opciones”, dijo.