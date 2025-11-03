Joel Campbell brilla con doblete ante Liberia y levanta la mano para la Selección Nacional

Joel Campbell habló en la cancha.

Con doblete y asistencia en la goleada 4-1 de Alajuelense sobre el Municipal Liberia, el atacante demostró que es candidato para volver a la Selección Nacional y jugar los partidos ante Haití y Honduras, claves para avanzar a la Copa del Mundo del 2026.

Este domingo, el atacante de 33 años, mostró con su fútbol, que está listo para ser tomado en cuenta por el técnico Miguel Herrera y poco a poco va dejando atrás los señalamientos hacia su rendimiento y suma más minutos en el equipo de Óscar Ramírez.

Ver a Joel en cancha da gusto: muestra velocidad, intensidad, se mueve con libertad por el frente de ataque y salió de su zona de confort, para tener un rol más protagónico en el equipo alajuelense y buscar su espacio en la Tricolor por mérito propio.

Joel Campbell fue el gran protagonista del encuentro entre Liberia y Alajuelense. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El delantero dejó el partido en el minuto 78, cuando fue sustituido por Diego Campos y la afición se rindió en aplausos para reconocerle el buen trabajo que hizo en el encuentro ante los liberianos.

A este Alajuelense nadie lo para

El papel que Campbell desempeñó este domingo en el Edgardo Baltodano refleja el sello del Machillo en el cuadro liguista, que ha tenido un desempeño espectacular en las últimas semanas y selló la clasificación a semifinales.

Los erizos recuperaron el liderato y se colocan en la cima con 30 puntos, a falta de un partido, el encuentro pendiente contra Cartaginés, correspondiente a la fecha 5 y que está pendiente para el 20 de noviembre.

A la Liga le cayó como anillo al dedo el último parón que hubo en el torneo local, previo a los partidos ante Honduras y Nicaragua, por la eliminatoria mundialista de octubre.

Alajuelense cerró un mes redondo, con 4 victorias por torneo local y un empate y 2 victorias por Copa Centroamericana. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los leones supieron sacarle provecho a la pausa y cuando se retomó el campeonato, a mediados de octubre, impusieron su autoridad en los encuentros que disputó hasta este domingo.

En el torneo local, los erizos derrotaron a Herediano (3-1), a Saprissa (2-0) y a Pérez Zeledón (3-2). Además, en la Copa Centroamericana disputó el juego de vuelta de los cuartos de final ante Motagua, el 30 de setiembre, sacando la victoria 1-2 y en semifinales consiguió un empate y una victoria contra el Olimpia de Honduras.

Las acciones en el Liberia vs Alajuelense

Este domingo, Alajuelense fue contundente de principio a fin y desde los primeros minutos, los liguistas le harían vivir una pesadilla al club que dirige José Saturnino Cardozo.

Con esta goleada ante Liberia, Alajuelense recuperó el liderato y llegó a la cima con 30 puntos. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Apenas al minuto dos apareció el mexicano Ronaldo Cisneros para abrir la cuenta, gracias a una pase de Campbell. El mexicano remató con la derecha dentro del área y la bola pasó entre las piernas del portero Antonny Monreal.

Al 29 Cisneros le devolvería el favor al 12 liguista, quien haría su primer gol de la noche. Ronaldo se la puso a Joel y el jugador definiría con un zurdazo dentro del área.

Campbell quería más y para el cierre de la primera parte, al 43, el atacante bajó la pecosa, tras un pase de Cisneros y avanzó en carrera hacia el área, le ganó el duelo por el balón a Barlon Sequeira y marcó el tercero.

La jugada en cuestión provocó el enojo del banquillo de Liberia, porque jugadores y cuerpo técnico reclamaron una falta hacia Sequeira. El analista Henry Bejarano determinó que no hubo falta de Joel y por eso, la tercera anotación de Alajuela era válida.

Los aficionados de Alajuelense que llegaron al Edgardo Baltodano celebraron con todo. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Liberia lo intentó en el segundo tiempo y el descuento llegó en los últimos minutos del partido. Un cabezazo de Adrián Chévez, al minuto 85, permitió que los locales no se fueran en blanco en una noche para el olvido.

Cuando parecía que el partido estaba cocinado, la defensa liberiana cometió un grave error en el área y así llegó el cuarto manudo, obra de Diego Campos.

Liberia retomará su lucha por las semifinales el 22 de noviembre, cuando jueguen de nuevo en casa, ante Guadalupe FC y una semana después, deberá visitar a Saprissa, el 30 de noviembre, en el estadio Ricardo Saprissa.

Alajuela volverá al torneo local el 20 de noviembre, cuando juegue contra Cartaginés, tres días después recibe va contra Sporting, ambos en el Morera Soto y el 26 de noviembre disputará la final de la Copa Centroamericana contra el Xelajú de Guatemala, en busca del tricampeonato del torneo regional, de ahí que el parón le cae del cielo.