Joel Campbell: “Con Honduras hay que ganar como sea, jugando lindo o feo”

A Costa Rica le urge una victoria este martes ante Honduras, no tiene otro camino más que ese y seleccionados como Joel Campbell tienen claro que hay que lograrlo como sea.

A este punto las formas son lo de menos, según lo reconoció el atacante tricolor, no hay que darle mucha vuelta.

Joel Campbell solo piensa en ganar ante Honduras. Archivo. Joel Campbell solo piensa en ganar ante Honduras. Archivo. (Jose Cordero)

“Yo la verdad no sé cómo se hará, pero lo que quiero es ganar, por un gol, por cinco, por cuatro, llegando solo una vez. Canadá nos ganó por uno, México por un penal, hay que hacerlo de cualquier forma.

“Para mí lo frustrante es no ganar, si no me queda una sola opción y al final un defensa mete una de cabeza y ganamos, es lo que cuenta. A mí no me interesa tener 17 mano a mano o cuarenta tiros, al final la gente de lo que se acuerda es si se ganó o no”.

La presión en la Sele es fuerte y en los seleccionados ya no hay margen de error.