Joel Campbell demostró este domingo con una foto que no tiene nada en contra de Saprissa

Campbell compartió una foto que podría molestar a más de uno. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

Este domingo el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense Joel Campbell sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen.

Por medio de sus historias de Instagram, el destacado jugador compartió una foto de él y su sobrino, en la que escribió: “Domingo de fútbol en la familia”.

Sin embargo, el vacilón es que Campbell sale con el uniforme de su institución y su sobrino con el del Saprissa.

“Mi sobrino haciéndose su camino”, escribió Joel.

La imagen sirve, entre otras cosas, para demostrar que Joel no tiene nada contra Saprissa, ya que anteriormente algunos aficionados, sobre todo morados, lo han criticado por no decir el nombre de la institución o por, supuestamente, no firmar una camisa de un aficionado saprissista.

En ambas ocasiones, Campbell había explicado qué había ocurrido y no porque tuviera algo contra su exequipo.

Joel Campbell compartió una foto con su sobrino. Captura

Campbell fue fichado por el conjunto rojinegro a inicios de junio de este año, hasta el 2026.