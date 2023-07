Joel Campbell despejó las dudas de por qué no menciona el nombre de Saprissa

Joel Campbell descartó que tuviera alguna bronca con Saprissa. (KENA BETANCUR/AFP)

Tras la conferencia de prensa del lunes previo al partido ante Martinica, una frase de Joel Campbell dejó picados a muchos, ¿Tiene prohibido o no puede mencionar el nombre de Saprissa?

“Yo no lo veo mal, igual yo no decido sino el profesor, pero es un recurso, en el equipo donde está le ha dado casi que la mitad del título por toda la cantidad de goles que hace”, dijo y llamó la atención que no dijo Saprissa.

Luego de la mejenga, Yashin Quesada, de Radio Columbia, le consultó al atacante por qué no menciona a su exequipo y el jugador de Alajuelense lo explicó ampliamente, mencionándolo sin broncas

“Eso es una bobada, obviamente todo el mundo sabe el pasado que tengo en Saprissa, es un equipo que me dio muchísimo, la oportunidad de salir al extranjero, siempre le estaré eternamente agradecido. Eso es más morbo que hace la gente para tener de qué hablar”.

“Yo no tengo nada contra Saprissa, esto es fútbol y repito, siempre le estaré agradecido. Respeto muchísimo, me llevo bien con el presidente, con los jugadores, con los compañeros, al final esto es fútbol”, destacó.

Joel afirmó que dijo “el equipo con el que Kendall juega”, por decirlo de alguna manera, pero nunca ni le pasó por la cabeza que fuera por otra cosa.

“¿Qué problema voy a tener en mencionarlos? Simplemente dije eso de esa forma porque estoy en la selección, pero no es que ahora no puedo mencionar el nombre de Saprissa por algo. El pasado no se borra, pero es el pasado, por eso insisto, no tengo nada contra Saprissa y cuando estuve en Saprissa también le tuve su respeto a la Liga, siempre me mostré respetuoso.

“Yo no tengo ningún problema en mencionar el nombre de Saprissa. pero si se quieren agarrar de eso para hacer chota o polémica, no puedo controlar eso”, explicó.