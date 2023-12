Joel Campbell dio la cara luego de terminar sin título su primer torneo con Alajuelense

Joel Campbell acabó su primer torneo con Alajuelense en el Costa Rica, (Albert Marín)

El primer torneo de Joel Campbell con Alajuelense terminó con amargura y un claro fracaso al no conseguir el título con el cuadro rojinegro en el Apertura 2023.

Sin duda que con la contratación del tres veces mundialista con Costa Rica, las expectativas subieron muchísimo para los manudos, pero ni con él pudieron ser capaces de reconquistar el esquivo título.

Apenas terminado el partido, en el que el León quedó eliminado frente al Herediano, Campbell reconoció que aunque hay una deuda pendiente, que deberán saldar el próximo torneo, sale orgulloso de sus compañeros y de su esfuerzo.

“Le agradezco de todo corazón a la afición que nos alentó de principio a fin; lastimosamente, no pudimos darles esa alegría en el torneo nacional que todos queríamos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Hoy estoy bastante orgulloso de la afición, institución y compañeros que tengo, porque hasta el último minuto nos entregamos. El fútbol es así, nos tocó perder y felicitamos al Herediano porque fue justo ganador”, comentó a FUTV.

Joel no escondió la sequía grande de títulos que hay en el club, la que afirma es algo que tienen que acabar lo más pronto posible y ese el compromiso con el que quedaron.

“Esto nos duele, pero insisto que tenemos que seguir trabajando, hay que seguir; yo sé que se nos va a dar y confío plenamente en esta afición y este equipo que tenemos para poder lograr esto.

“Al final siento que el semestre es bueno; claramente, queríamos ganar los tres títulos, esa era la meta y el objetivo de todos, no se nos dio en el torneo nacional, pero queda ese sinsabor de no hacer el tres de tres, pero no tengo nada que reprochar a la afición, institución y compañeros”, destacó.