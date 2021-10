Joel Campbell: “Es tonto hablar tanto de Manfred (...), la Sele no son jugadores, sino todo un país”

Joel Campbell y Francisco Calvo (de espalda) fueron claros que el tema de Manfred Ugalde ya hay que dejarlo atrás. Foto Alonso Tenorio Joel Campbell y Francisco Calvo (de espalda) fueron claros que el tema de Manfred Ugalde ya hay que dejarlo atrás. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

De la renuncia de Manfred Ugalde a la Sele se lleva casi una semana hablando, ¿que porqué renunció?, ¿qué si hizo mal o bien?, o si eso afectó al equipo, pero para Joel Campbell, uno de los referentes de la Tricolor, ya hay que pasar la página.

El atacante del Monterrey mexicano destacó este martes que seguir hablando de ese tema ya está bueno y que nada hacen ellos ni la afición en seguir pensando en los que no están, porque nadie está por encima de la selección.

“Lo repito y ojalá que sea la última vez, ya no hablar más de eso, que los 23 que convocan el jefe, que es el profesor, tienen una oportunidad muy grande para hacerlo bien y aprovecharlo porque estar en la Sele es lo más bonito que hay”, comentó.

Campbell fue enfático en que nadie es indispensable en ninguna selección porque un combinado patrio trasciende más allá de los nombres.

“Nosotros estamos enfocados en la selección y en los tres partidos que tenemos en el camino, como siempre lo he dicho, nadie está por encima de la selección, no es Manfred, no es Joel, Keylor o Bryan Ruiz, ni el profe Suárez, es algo que está mucho más encima de todos nosotros.

“Las personas que estén en la selección, pues que lo hagan de la mejor manera para dar una alegría al país, yo creo que es tonto hablar tanto de Manfred o de cualquier otro porque la selección no son jugadores, sino todo un país”, destacó.

El tema del atacante del Twente de Holanda no cayó muy bien a lo interno de la selección, pues el lunes fue Francisco Calvo el que dijo que la decisión del chamaco le pareció un error.

“Lo de Manfred obviamente no lo comparto, es un decisión que él toma y me parece muy prematura apenas a sus 18 años. (Para el camerino) Es un golpe duro porque al final afecta al grupo, una decisión de una sola persona afecta a todo un grupo, si les puedo garantizar que estamos armando un grupo fuerte y el camerino está muy unido.

“Estas cosas, pues obviamente (la renuncia y toda la bulla que se armó) desbalancean un poco, pero hay que dejarlo atrás y seguir en lo que nos toca enfocarnos”, dijo Calvo en una línea similar a Joel.

El defensor del Chicago Fire, quien también es otro de los líderes de la Tricolor, fue muy sincero en el tema y hasta dijo que le hubiera aconsejado él a Ugalde.

Calvo no se mordió la lengua pese a que su representante, Kurt Morsink, es el mismo de Manfred.

“Yo le hubiera dicho que a la selección nacional no se renuncia porque a mí me ha dado todo, es muy prematuro hacerlo a su edad, pero cada cabeza es un mundo y se respeta la decisión. Quizás al pasar de los años él se va a dar cuenta que quizás cometió un error”.