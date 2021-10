Joel Campbell: “Está en nosotros volver a calentar a la gente para que esté con nosotros”

El delantero Joel Campbell entiende que la afición nacional esté resfriada con la Tricolor y considera que solo ellos son capaces de devolverle la confianza.

Las declaraciones las dio este martes en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela, luego del entrenamiento de la Sele.

“Es entendible lo de la afición, si los resultados no son buenos la gente no está contenta, entonces, ellos desean ver a la Sele ganando, de primera, pero no hemos podido sacar los resultados y está en nosotros enderezar el camino y volver a calentar a la gente para que estén con nosotros”, mencionó.

Campbell dijo que no tiene otra idea más que ganar a Honduras y siente que hay capacidad para lograrlo.

“Vamos a salir con nuestras virtudes a tratar de sacar el resultado, es importante ganar estos puntos porque ya perdimos puntos en casa, no podíamos perder y ahora tenemos que sacarlos afuera y la primera prueba es Honduras, estamos capacitados”, comentó.