Joel Campbell habló claro y de frente sobre cuál sería su futuro en el fútbol nacional

Joel Campbell volverá a Cota Rica muy pronto según dijo. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Una de las principales inquietudes en el fútbol nacional es qué sucederá con el atacante Joel Campbell, quien ha sido vinculado a Saprissa y Alajuelense para llegar a partir de junio como un refuerzo de lujo.

El delantero costarricense no seguirá en el fútbol mexicano, donde juega en el León, una vez que pase la final de la Liga de Campeones de la Concacaf el 4 de junio, dirá adiós al club.

Desde hace unas semanas sonaba fuerte la opción de su regreso al Monstruo, equipo del que surgió en el balompié tico; sin embargo, en los últimos días una llamada al cuadro erizo suena más fuerte.

Campbell dio una entrevista al sitio web de ESPN en el que confirmó muchas cosas. Su prioridad es volver al fútbol nacional por un proyecto familiar y personal, su pasó por el fútbol azteca terminó.

“No, no voy a continuar, mi paso acá finalizó, pero quiero terminar de la mejor manera posible estos dos partidos, quedando campeón, siendo profesional como lo fui durante todo este tiempo, estoy muy contento con el equipo con todo lo que nos dimos, nada más le pido a Dios cerrar con broche de oro”

Joel fue amplio en las razones que tiene para volver a Costa Rica, decisión que sabe le toca sacrificar un poco la parte económica porque podría ganar mucho más en otras partes, pero la parte familiar, el poder compartir con sus padres, hermanos, primos, estar en una convivencia diaria, es algo que quiere.

Luego resolvió la duda que todos quieren saber, ¿Saprissa o Alajuelense? Los morados siempre han tenido la primera opción de negociar con él y confirmó que el mismo fue quien los buscó.

“Yo siempre lo dije, nunca he mentido en ese aspecto, siempre dije cuál era mi primera opción, pero tampoco cerraba opciones a los demás equipos, siempre dije que iba a ser mi primera opción, pero no que me cerraba a otros equipos, al final en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas, no sé qué pueda pasar, soy fiel a lo que digo, pienso y siento, estoy tranquilo con eso, vamos a esperar a ver qué pasa”

“En enero fue que hablamos, hemos mantenido conversaciones con ellos, pero al igual que he mantenido conversaciones con ellos también he mantenido con otros equipos, y también en la parte internacional, estoy valorando las opciones para definir qué es lo mejor para mí”, añadió.

Sobre Alajuelense, Joel reconoció que también se reunió con ellos, que ha tenido conversaciones con los dos, pero de momento es una opción que “está ahí, está ahí”. Lo que hizo fue elogiar en paleta el proyecto que tienen los manudos.

“Es un proyecto bueno, por la Liga siempre he tenido ese aprecio porque ahí jugué tres años cuando era pequeño, siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, le debo un respeto porque pasé momentos muy especiales ahí, son recuerdos importantes de cuando era niño, recordar ese sacrificio, con nueve años ir a entrenar solo desde Desamparados hasta Alajuela”

“Tengo una linda relación con don Joseph Joseph, al igual que la tengo con Juan Carlos Rojas, Jafet Soto, siempre he sido una persona neutral, he sido una persona sincera, con mis sentimientos por el equipo que apoyo, nunca he mentido con ello”, añadió.

Para cerrar, Joel indicó que entiende que la decisión que tome generará críticas de unos y felicidad en otros, pero sabe que a pesar de todo es muy querido y respetado en el fútbol nacional.

“Pronto estaré comunicando la decisión, pero estoy muy tranquilo con la decisión que voy a tomar, estoy muy contento con el paso que voy a dar”.