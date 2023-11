Joel Campbell habló de los silbidos en su contra y de algo que jamás había vivido con Costa Rica

Joel Campbell recibió los chiflidos y gritos de muchos este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell fue uno de los jugadores más criticados en la derrota por 3-0 de este jueves de la Selección de Costa Rica ante Panamá.

Desde las gradas del estadio Saprissa le silbaron y un sector de la afición coreó el grito “fuera Campbell, fuera Campbell”.

Tras la mejenga, al atacante le consultaron sobre esos detalles de los que afirma respetar y no criticar porque según su criterio, los aficionados tienen derecho a decir lo que sienten, pues para eso pagan una entrada, por esa parte no hizo drama.

“Yo a la afición no tengo nada que decirle, con ellos no me meto, ellos tienen el derecho de decir lo que piensan y sienten, ellos pagan su boleto para venir al estadio, por eso nunca me voy a meter con la afición, yo estoy orgulloso de lo que soy, voy a seguir por la Selección, por mí porque es lo que amo.

“No me dolió que lo hicieran porque al final la gente puede decir lo que quiera, yo estoy muy tranquilo y nada, sigo trabajando duro, fuerte, mentalmente siempre he sido muy fuerte, hoy te silban, mañana te aplauden, es parte del fútbol”, comentó.

Del detalle que si fue un poco más crítico fue del hecho que al final un grupo de aficionados que estaban ubicados especialmente en el sector sur de la Cueva dejaran de lado el partido y se pusieran a cantar canciones de Saprissa y atacando a Alajuelense, como si estuvieran un clásico.

“¿Cómo lo vieron ustedes?”, preguntó Joel a los periodistas cuando le consultaron sobre el hecho “mal, muy mal” respondieron casi todos a coro, de donde Campbell se guindó para contestar.

“Imagínese a los compañeros, todos los que estábamos en la cancha, porque estaba jugando la selección, creo que cuando la selección gana o hicimos historia en Brasil, todos salieron a festejar y nadie tenía camisas de equipos, es complicado, pero al final es lo que tenemos acá en el país”, dijo.

Al atacante le consultaron si eso se evitaría jugando en el Estadio Nacional y su respuesta fue más que clara.

“Sinceramente en doce años en la selección en los que hemos jugado en el Nacional, pues nunca había pasado, que nos silben, pues obviamente que nos pueden silbar cuando el partido no está bien, pero que hagan cánticos de un equipo a otro en medio de un partido de selección, es la primera vez que lo escucho, yo me dedico a jugar y nada, tranquilo” agregó.

Sobre su estado físico aseguró que jugó porque sentía al 100%, que podía darlo todo, simplemente que hay partidos que las cosas no salen como se desean.