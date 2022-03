Joel Campbell ilusionado ante posibilidad de imponer una marca en el fútbol de Costa Rica (video)

La buena vibra que existe entre el técnico Luis Fernando Suárez y Joel Campbell se nota a kilómetros. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell es de un grupo de jugadores que ha escrito algunas de las páginas doradas del fútbol de Costa Rica y en sus manos está lograr una marca inédita que cada vez que piensa en esta se ilusiona en paleta, según confesó el delantero este miércoles.

El atacante junto a Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Keylor Navas, Celso Borges, Marco Ureña y Cristian Gamboa podrían alcanzar un tercer Mundial al hilo si es que clasifican a Catar 2022 y son convocados a jugarlo.

Sería la primer vez en la historia del fútbol costarricense que se clasifica a tres Mundiales seguidos. En la primera década del siglo XXI la Sele fue a Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, pero fracasó en el intento por ir a Sudáfrica 2010.

“Me encantaría formar parte de otra página dorada del fútbol de Costa Rica como es ir a tres Mundiales seguidos cosa que no ha logrado nadie en este país porque la selección no lo ha hecho y a mí me encantaría romper con eso. Vamos a luchar como grupo, pero vamos a luchar no para que cierto grupo quede en esa historia por tener tres Mundiales, sino para que otros también puedan tener uno.

“Si trabajamos así, todos nos vamos a ver beneficiados, a mí me encantaría tener tres y luchar por el cuarto y si me da el cuerpo un quinto, pero tengo que comenzar por el presente que es Canadá y ojalá podamos escribir con letras doradas mi nombre en especial y el de mis compañeros”, comentó Joel ante la consulta de La Teja.

El único jugador tico que ha disputado tres Mundiales mayores es Christian Bolaños, pero no fueron consecutivos, pues cuando se quedó fuera de Sudáfrica 2010 se le cortó la racha y se quedó con los del 2006, 2014 y 2018.

Las fricciones que se han dado entre la Fedefútbol, la dirigencia y el entrenador Luis Fernando Suárez hacen casi imposible que Bolaños pudiera sumar un cuarto Mundial en Catar.

Suárez es otro que pudiera alcanzar su tercer Mundial luego que en Alemania 2006 dirigió a la selección de Ecuador y en Brasil 2014 lo hizo con Honduras.