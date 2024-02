Joel Campbell le mandó un picante mensaje a quienes piensan que está triste en Alajuelense

Joel Campbell afirmó que se siente muy bien en Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell tenía clarísimo que este viernes, tras el partido de la Selección de Costa Rica ante El Salvador, la mayoría de preguntas serían sobre su estado de ánimo y las declaraciones de Gustavo Alfaro, quien dijo que lo sintió triste al llegar a la Tricolor.

Para Joel no hay que dramatizar más de la cuenta el tema; afirma que se siente bien, tranquilo y que si el técnico de la Sele lo vio de esa manera, pues es normal que todos en algún momento estén tristes.

“Al final es lo que él ve, es la percepción que él ve y no estaba en lo correcto. Yo hablé con él y no tiene nada de malo si un día uno anda triste, todos estamos tristes a veces. Por mi forma de ser el día que ande triste se expresa más porque soy muy jovial y amigable y se nota mucho, pero es normal, por esto no hay que hacer un burumbúm, estoy feliz, con salud y esperando a ver a mi familia”, dijo

La respuesta más polémica llegó cuando le consultaron cómo se sentía en Alajuelense y si lo que sucede en el club tiene que ver algo con esa tristeza que señaló el profe.

“Por supuesto que estoy disfrutando, estoy encantado de estar en la Liga, es una decisión que tomaría una y mil veces, y de la que nunca me arrepentiré, estoy supercontento. Yo sabía que me iban a preguntar esto, que iban a especular sobre si estoy triste en la Liga y jamás.

“Estoy sumamente contento con la afición y la institución por como me han tratado; me siento feliz y sigo para adelante siempre”, dijo en zona mixta a los medios tras el partido.