Joel Campbell llegó al país y con una frase dio pinceladas sobre su futuro

Joel Campbell llegó al país para jugar con la Selección Nacional la Copa Oro. AFP. (PHILIP FONG/AFP)

El delantero Joel Campbell llegó al país para incorporarse a la Selección Nacional y habló sobre su futuro profesional.

El jugador atendió a los medios en el Aeropuerto Juan Santamaría y con un tono tranquilo, confirmó que ya tomó una decisión sobre el equipo con el que jugará en Tiquicia.

“Es algo que había querido hacer mucho tiempo, jugué muy pocos partidos en la primera división”, destacó.

Es prácticamente un hecho de que Campbell sería uno de los refuerzos de la Liga Deportiva Alajuelense para el torneo de Apertura.

“Tengo la conciencia tranquila con la decisión que tomé”, aseguró.

“Estoy feliz de volver a jugar con la Selección y espero hacerlo de la mejor manera”, añadió.

Joel Campbell ya está en Costa Rica, ¿cómo fue su llegada?

El atacante arribó este martes a Costa Rica en un vuelo que aterrizó a las 11:47 a.m procedente de Ciudad de México.

Cargado de maletas el nacional llegó para integrarse a la selección nacional y posteriormente a que se anuncie su inminente fichaje con Alajuelense.

La prensa estaba esperando a Joel Campbell en el aeropuerto. (Jose Cordero)

Con muchos medios en su llegada y una cantidad de aficionados buscando una foto, todo se dio de manera ordenada.

“Nunca me ha movido el dinero, es importante para todo, uno no es hipócrita, pero gracias a Dios tengo la conciencia tranquila y le doy al fútbol lo que me ha dado”, aseguró.

“Me gusta disfrutar el fútbol al máximo, han sido 12 años en donde he disfrutado del mejor fútbol y ahora quiero disfrutar del fútbol de Costa Rica”, dijo Joel mientras los aficionados se acercaban a saludarlo.