Joel Campbell nos metió aún más en la pelea

Joel Campbell anotó anoche el gol del triunfo 1-0 ante Jamaica en una mejenga clave para la Tricolor en su objetivo de seguir con aspiraciones a clasificar en eliminatoria de Concacaf.

Joel demostró, una vez más, que junto con Keylor Navas, son fundamentales para Costa Rica.

El hábil jugador del Monterrey de México nos devolvió el alma al cuerpo cuando recibió un bolón de Celso Borges al minuto 61, controló de gran forma ante la marca de Ethan Pinnock y le hizo un quiebre que lo dejo viendo pa’ l ciprés para luego definir con un remate rastrero.

Joel Campbell es el jugador diferente dentro del campo. (RICARDO MAKYN/AFP)

Con ese pepinazo Campbell nos hizo olvidar el penal que el portero jamaiquino Kevin Stewart le detuvo a Borges al minuto 59.

La salvada es que Celso se desquitó en la jugada siguiente al poner ese precioso pase al delantero tico para que anotara, una por otra.

Campbell ha sido fundamental en la eliminatoria y en los últimos tres partidos fue punto alto, sobre todo en el juego ante México en el Azteca, pues los defensas mexicanos no lo pudieron parar.

En el juego de ayer no se vio con tan dinámico, quizá por el desgaste de los dos juegos anteriores, pero esa genialidad le bastó para sacar la tarea como los grandes.

Incluso, al minuto 76 montó un contragolpe que no pudo concluir por falta de acompañamiento, pero sostuvo la bola y la Sele mantuvo la posesión del balón. Al minuto 84 logró inventarse una jugada donde remató con derecha, pero el portero controló.

Joel llegó a seis goles en eliminatorias mundialistas, igualando a Wálter Elizondo y a Wálter Centeno. Además ha jugado 111 partidos con la Tricolor.

Debutó con la Mayor en el 2011 en un juego por la Copa Oro ante Cuba, que terminó 5 a 0 y en el cual marcó su primer pepino.

“Gracias a Dios estamos con vida y disfrutamos las cosas que nos gustan, Joel metió el gol, pero atrás había hombres corriendo, marcando, luchando. Me tocó la parte bonita, pero es lo que me corresponde, ellos se matan por mí atrás y yo por ellos adelante”, expresó el anotador del pepino.

Con relación al penal que falló Celso Borges, Joel reconoció que anotar en la jugada siguiente, fue vital.

“Somos una familia, si se equivoca uno, nos equivocamos todos. Quedan tres juegos y estamos vivos. En un mes queremos sacar los resultados para estar en Catar”, añadió.

Dijo que el triunfo es muy importante porque les mete presión a los demás.

“La clave es enfocarnos en nosotros, hemos jugado partido a partido, final a final. Depende de nosotros, si sacamos los nueve puntos que faltan estamos en Catar”, mencionó.

Joel no quiso reconocer que pasa un gran momento pues no cree en eso.

“Siempre he dicho que no hay mejores momentos, siempre lo doy todo, hay días que salen bien las cosas y otros que no. Hoy no fue mi mejor partido, pero pude meter el gol”, expresó.

Costa Rica ganó siete puntos en tres fechas, con triunfo incluido en Jamaica. (RICARDO MAKYN/AFP)

También comentó que la palabra maś importante que tiene el grupo es creer.

“Creemos hasta el final, independientemente de que Celso haya fallado el penal, estábamos confiados en que íbamos a ganar. Él se lo merecía porque hizo un gran partido.

“En el gol, él me conoce de hace muchos años, me vio y me puso el pase”, contó.