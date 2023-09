Joel Campbell rompe el silencio y aclara por qué no firmó camisa de Saprissa a aficionado morado

Joel Campbell aclara por qué no firmó la camisa de Saprissa de un aficionado. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

El jugador Joel Campbell aclaró en sus redes sociales por qué no le firmó una camisa de Saprissa a un aficionado morado en Guanacaste.

Este martes se hizo viral un video en el que se ve al delantero de Alajuelense bajarse del bus y cerca de la entrada del estadio Chorotega lo espera un aficionado, con la chema de la “S”, pero Campbell pasa y no le firma la prenda.

Solo quiero aclarar que NO me negue a firmar la camisa de Saprissa , lo qué pasó fue que ya llevaba 10 min tomandome fotos y firmando camisas y ahi fue que llegó el comisario de Unafut para decirme que ya no podia parar más… Por eso fue que seguí directo .. sigo ⬇️ — Joel Campbell (@joel_campbell12) September 20, 2023

“Solo quiero aclarar que no me negué a firmar la camisa de Saprissa, lo qué pasó fue que ya llevaba 10 minutos tomándome fotos y firmando camisas y ahí fue que llegó el comisario de Unafut para decirme que ya no podía parar más… Por eso fue que seguí directo.

“Yo no sé por qué se empeñan en querer hacerme conflicto con Saprissa y con su afición, la cual respeto demasiado. Los que me conocen saben que para mí el fútbol es solo un deporte y no veo rivalidades y si la hay solo dura 90 minutos en un terreno de juego. Afuera todos somos iguales.

Joel Campbell en Guanacaste

“Así que no manchen el fútbol o quieran manchar mi imagen con cosas así. Desde que llegué al país la afición de Liga, Saprissa y las otras en la calle solo me han mostrado respeto y agradecimiento, a lo que he hecho como jugador más que todo en la Sele”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Las críticas contra Campbell aumentaron este miércoles, luego de que salira a la luz una foto de Carlos Mora, volante de Alajuelense, firmando la misma camisa de Saprissa que Joel no autografió.