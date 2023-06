Joel Campbell sale al paso de quienes lo critican por irse a Alajuelense por dinero

Joel Campbell fue presentado como jugador de Alajuelense este jueves. Mayela López.

Joel Campbell salió al paso de quienes lo critican porque llegó a Alajuelense por plata.

Este jueves, los rojinegros presentaron al delantero de 30 años, quien se vestirá de rojo y negro hasta el 2026.

El jugador conversó con el periodista Pablo Guzmán y aclaró que no llegó a la Liga por dinero.

“Desde diciembre sabía que quería volver a Costa Rica. Con Alajuelense esperé para hablar hasta abril, siempre he sido transparente, había dado unas declaraciones, tuve una primera opción, pero no se dieron las cosas por diferentes motivos, no es por la parte económica, porque si hubiera sido así hubiera puesto a competir a las dos instituciones.

“Cuando comencé a hablar con Joseph Joseph (presidente de LDA) no hablé más con el otro club. Don Joseph me escribió, me dijo que quería hacerme una propuesta, con el respeto que le tengo le dije que podía hacerme la propuesta, si empezaba a negociar con él, era porque era serio”, afirmó.

Campbell añadió que se siente bien en su nuevo club.

“Me siento bien en el club que me parecía, que siento que quieren que esté aquí y desde el primer momento me trataron bien.

“Me hicieron sentir cómodo, tenemos una relación superbuena, desde abril era como una relación de amigos, fue superfácil, la verdad”.

Joel comentó que en enero tuvo tres ofertas para irse al fútbol de Arabia Saudita.

“El tema económico no me movía, no quiero sentirme en un lugar amarrado por el tema del dinero, me gusta el fútbol, me gusta disfrutarlo, no gano lo que ganaba en México, porque el mercado de Costa Rica, es diferente, es algo que nunca me había interesado.

“Me he peleado internamente, porque mi familia sabe que tengo condiciones para jugar afuera, no era un tema futbolístico, quiero tener paz mental”, destacó.