Joel Campbell se confesó con medio argentino y hasta reveló su amistad con un campeón del mundo

Joel Campbell, a la izquierda de la foto, celebró con el Arsenal el título de la Comunity Shield en el 2014 junto a Emiliano Martínez (segundo de izquierda a derecha en la fila inferior) (FOTO AL DIA)

El nombre de Joel Campbell sigue siendo reconocido a nivel internacional como uno de los referentes del fútbol de Costa Rica y su regreso al torneo tico no pasó inadvertido ni siquiera para medios extranjeros que destacaron su fichaje por Alajuelense.

El atacante rojinegro dio una entrevista para Infobae, uno de los sitios webs de noticias más importantes de Argentina, en el que reveló cosas poco conocidas o que habían pasado inadvertidas, como por ejemplo su relación con Emiliano Martínez, campeón mundial en Qatar 2022.

¿Qué relación tiene Campbell y el arquero de la selección argentina? En el paso por Arsenal inglés coincidieron y comentó que se llevaban muy bien, tanto así que sus familias aún se siguen la pista.

“Con Emi me llevaba súper bien, de hecho mi esposa sigue teniendo contacto con su esposa (Mandinha Martínez) porque éramos de los más jóvenes, éramos los que salíamos a préstamo y volvíamos, siempre estábamos en esa incógnita, pero nos llevábamos superbién, compartimos pretemporadas, muchos momentos juntos, lo aprecio mucho y nos llevamos bien. Vamos a ser siempre amigos”, contó.

La entrevista profundizó en esa relación y Joel bromeó con que el Dibu, como apodan al meta, siempre ha tenido un carácter muy extrovertido y ha sido medio “loco”, pero que eso no le sorprende.

“Son cosas que todos los porteros las hacen, solo que las hizo en un momento que era más mediático, pero realmente en todos lados los porteros te hablan, te gritan o te dicen cosas antes de un penal. Tímido no era. Todos los porteros son locos, pero tímido no era”, destacó.

Campbell recordó que en aquellas épocas en los entrenamientos hacía lo mismo que en la selección argentina, la única diferencia es que ahí no tenía una cámara encima.

“Sí, siempre nos hablaba. Siempre nos quedábamos practicando penales, a él le gustaba mucho quedarse a atajar penales y siempre nos decía cosas y nos reíamos”, recordó.

“No me interesa ser el Messi de Costa Rica. Solo hay un Messi y hay que disfrutarlo, no hay que compararse con nadie”. — Joel Campbell

¿Encontrarse con Messi?

Joel Campbell sueña en grande con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Al atacante tico le consultaron sobre otro jugador argentino, Lionel Messi, a quien enfrentó en varias ocasiones cuando jugaban en Europa y si le ilusiona enfrentarlo de nuevo ahora que ambos juegan de este lado del mundo y podrían verse en la Copa de Campeones de Concacaf del 2024.

Más allá de esta opción, Joel habló sobre el sueño de trascender en el torneo regional.

“A nosotros nos genera ilusión clasificar. Primero que todo ser campeones de la Copa Centroamericana (están en cuartos de final), poder estar en la Concachampions, luchar contra los mejores equipos, no solo contra Inter Miami, y por qué no pensar en buscar el campeonato para ir al Mundial de Clubes, que sería algo lindo”, comentó.

El medio cuestionó si su llegada a Costa Rica se puede comparar con la de Messi a la MLS y la respuesta de Campbell fue más que tajante.

“Yo creo que no. Messi es incomparable y la cantidad de gente que va detrás de Messi es intangible para nosotros aquí en Costa Rica.

“Ojalá pudiese ser el Messi de Costa Rica, pero yo soy Joel, el mismo Joel de siempre. Tampoco me interesa ser el Messi de Costa Rica. Solo hay un Messi y hay que disfrutarlo, no hay que compararse con nadie, ni querer o intentar ser otra persona. Quiero ser yo y siempre disfruté serlo. No me quejo de nada”, añadió.

Ante esos cuestionamientos, la nota cierra con una pregunta que puede interpretarse desde muchos lados y a la que el tico no le da mucha vuelta. ¿Quién es Joel Campbell?

“Es una persona feliz, que cumplió todos sus sueños en el fútbol. He logrado más de lo que había soñado, soy muy agradecido con Dios por todo lo que he disfrutado y que sigo disfrutando del fútbol a mi manera. Es un juego muy bien pagado y hay que aprovecharlo”, finalizó.