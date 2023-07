Joel Campbell se niega a decir el nombre de un equipo tico y llama la atención de muchos

Joel Campbell incluso dijo que se mantiene fuerte apoyando el desempeño de Luis Fernando Suárez. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Previo al partido entre la Selección Nacional y Martinica, Joel Campbell habló con la prensa y un detalle que llamó la atención de sus declaraciones fue que, una vez más, evitó decir el nombre de un equipo tico mientras describía el trabajo de Kendall Waston.

La respuesta surgió a raíz de la consulta que sí le molestaba que la afición pida a Kendall que juegue de delantero pese a sus cualidades defensivas y ahí fue cuando evitó decir la palabra Saprissa.

“Si nos va a aportar y nos va a dar goles..., Kendall es un jugador que mete muchísimos goles y también defiende muy bien, si en algún momento del partido necesitamos un gol, si tenemos a un jugador de metro noventa y seis que sabe hacer goles, es un recurso, yo no lo veo mal, igual yo no decido, sino el profesor, pero es un recurso, en el equipo donde está (Saprissa) le ha dado casi que la mitad del título por toda la cantidad de goles que hace”, explicó.

Lo curioso de la omisión es que desde que Campbell firmó con Alajuelense se ha referido al Saprissa como el otro equipo, o sea, no ha querido ni mencionar el nombre completo.

Que siga arriba

Volviendo al tema de Waston arriba, Joel usó una anécdota para ratificar que no le molesta ver a Waston atancando y que en el partido contra Martinica, si quiere subir, será bienvenido por el bien de la Tricolor.

“Le cuento algo, contra Martinica íbamos perdiendo 1-0 al minuto 89, entonces yo le dije a Kendall: ‘quédese aquí porque necesitábamos ganar y no quedaba de otra’, él responde que no, di yo estoy diciendo que se quede aquí, el profesor no ha dicho nada y el gol del 2-1 es por Kendall, prácticamente cabecea, la pegó en el poste, llegó Anthony Contreras y la mete”, agregó.

Campbell reconoció que esta crisis les ha ayudado a ver que cosas están haciendo mal para poder cambiarlas conforme pasen los juegos, por eso espera que ante los caribeños la situación mejore y puedan clasificar a la siguiente fase.