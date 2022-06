Joel Campbell: “Tenemos que ser fuertes mentalmente para reponernos el domingo”

Los jugadores de la Tricolor tienen claro que el partido del próximo domingo debe ser el momento de lavarse la cara por la derrota de este jueves ante Panamá y para fortalecerse antes del vital duelo ante Nueva Zelanda por el repechaje mundialista.

“No nos gusta perder, eso está claro, tenemos que ser fuertes mentalmente para reponernos el domingo”, aseguró el atacante Joel Campbell tras la derrota.

La nacional cayó 2-0 ante los canaleros en el debut de la Liga de Naciones y el domingo se medirá a Martinica en la segunda fecha de dicho torneo, un partido que, además, será el último antes de enfrentar a los neozelandeses, de ahí la importancia de recomponer el estado anímico.

Anthony Contreras muestra cosas interesantes, en la imagen lucha la bola con Adalberto Carrasquilla. (LUIS ACOSTA/AFP)

Pero a pesar del mal resultado en suelo panameño, Campbell sigue confiado en que clasificarán al Mundial de Catar.

“Todos los partidos son diferentes, los escenarios son diferentes, los campos son diferentes. Tenemos que estar conscientes de lo que nos jugamos y seguir mejorando. Tenemos un gran equipo y vamos a sacar el resultado en Catar”, comentó.

Sobre el traspié y el nivel disparejo que se vio entre el primer y el segundo tiempo, dijo que son cosas que pasan.

“Es fútbol, esas cosas pasan, ellos están en casa, con su gente”.

Por su parte, Kendall Waston pasó la página de la derrota y también cree que el juego del domingo es para reponerse.

Jewison Bennette no tuvo su mejor partido ante Panamá. (LUIS ACOSTA/AFP)

“El primer tiempo fue bueno. Lastimosamente, en una jugada que les queda en el área, concretaron. Desgraciadamente no tuvimos las oportunidades para contragolpear y luego cayó el dos a cero en bola quieta, el rebote les cayó a ellos. Siempre queremos ganar”, mencionó.

La Torre explicó que es difícil enfrentar partidos de la Liga de Naciones teniendo en la mente el 14 de junio, el día más importante para la Tricolor.

“Siempre está en la mente (el partido ante Nueva Zelanda), es mentirle decir que no, pero tenemos la responsabilidad de actuar bien y ganar. No se juega para perder, hoy no se dio”, añadió el defensor.

“Hay que pasar la página rápido y salir fortalecidos el domingo”, Daniel Chacón, defensor de la selección nacional.

Algunos jugadores jóvenes tomaron el partido para mostrar su calidad y buenas condiciones, como Anthony Contreras y Brandon Aguilera. Este último también muestra, con sus palabras, que tiene los pies en la tierra.

“Como lo dije en el partido contra Estados Unidos (el último de la eliminatoria), los jóvenes dimos una buena imagen y tengo mucho que mejorar. Hoy lo digo, como joven otra vez, son momentos difíciles, tengo que ponerle el pecho a las balas y me queda mucho por mejorar”, aseguró.