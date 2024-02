Joel Campbell volvió a ponerse en boca de muchos por una frase que corrió como la pólvora

Joel Campbell y Andrés Carevic se fueron por la misma línea de alabar el juego de Alajuelense a pesar de que se pierda. (MAYELA LOPEZ)

La derrota de Alajuelense ante Herediano generó muchos comentarios, pero el que dio bastante de qué hablar fue uno de Joel Campbell para tratar de realzar lo hecho por su equipo pese a la derrota.

En la zona mixta, el atacante manudo afirmó que entiende que la gente siempre se quede solo con el resultado, pero que tampoco se tiene que menospreciar del todo el trabajo cuando en días como este sábado se cae habiendo hecho más méritos que el rival.

“Le contesto con una pregunta, con todo el respeto, ¿usted cree que jugamos mal hoy?”, respondió Joel a un periodista que le cuestionó por el juego y este le contestó: “no, para nada, se juega bien”.

“¿Qué excusa le puedo dar, si usted me está respondiendo la pregunta? Es difícil, claramente, el fútbol tiene esas cosas que a veces uno no se explica, si le damos 20 o 15 veces y no metemos el gol, es algo ¿Es nuestra culpa?”, intercambió criterios.

Para Joel, muchos siempre se quedan solo con el resultado sin ver qué se hizo más allá.

“Son esas cosas que tiene el fútbol, Herediano ganó con una única llegada que anotaron y son justos vencedores, no podemos decir mucho. Estamos dolidos con la afición porque se hicieron presentes, hicieron un bonito espectáculo y nosotros no fuimos capaces de darles una alegría con la victoria.

“Yo creo que jugamos muy bien, pero desgraciadamente de jugar bien nadie se acuerda, se acuerdan solo del resultado y lastimosamente perdimos”, comentó.

Los comentarios fueron muy en línea de lo que declaró el técnico manudo, Andrés Carevic, en conferencia de prensa, opiniones que no satisfacen del todo a la afición eriza, que lo que exige son resultados y no tantos pretextos.