Joel Campbell volvió a quedar fuera de lista en Alajuelense, ¿qué pasó ahora?

Joel Campbell se perderá su segundo juego al hilo con Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense se enfrenta este sábado a los 8 p.m. ante el Municipal Liberia por la jornada ocho del Apertura 2025, otro partido en el que el atacante Joel Campbell estará afuera de lista.

Por segundo juego seguido, el 12 manudo no podrá estar presente debido a una lesión muscular que lo hizo perderse el encuentro del sábado pasado ante Pérez Zeledón.

Campbell regresó ante Saprissa, partido en el que jugó 45 minutos. y venía de estar fuera de los choques ante Puntarenas FC y Herediano, también por problemas musculares.

Además de la ausencia de Joel, Aarón Salazar y Diego Campos también siguen fuera por lesión, mientras que en el once estelar ante los pamperos aparece de nuevo el mexicano Ronaldo Cisneros ante las bajas en ofensiva.

La Liga sale con Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Celso Borges, Creichel Pérez, Kenyell Michel, Rashir Parkins, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.