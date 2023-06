Joel Campbell y Joseph Joseph respondieron a especulaciones sobre el salario del jugador

Joseph Joseph y Joel Campbell afirman que los montos que se hablan sobre el salario del jugador no son reales. (Jose Cordero)

Uno de los principales cuestionamientos que le realizan a Alajuelense sobre el fichaje de Joel Campbell es sobre cuál sería el salario del jugador, tema del que han hablado periodistas, aficionados y hasta dirigentes de otros equipos.

Por un lado se dice una cifra y por otro lado otra y conformen pasan los días los ceros han ido creciendo, montos que jamás se han visto y manejado en el fútbol de Costa Rica, millonadas muy elevadas.

La Teja le consultó de manera directa al presidente erizo Joseph Joseph y al jugador qué opinan de esto, si se ajustan a la realidad o si son puras especulaciones de partes que no conocen del tema o lo dicen con alguna otra intención.

En su respuesta, el jerarca se salió de la línea diplomática que manejó en casi toda la conferencia para tirar un dardito y las diferencia del trato con otros clubes.

“Yo ahora estaba hablando con algunos compañeros de la Liga y les decía que no sé por qué cuando la Liga hace una contratación se habla mucho de eso y cuando otros equipos son los que hacen contrataciones no se menciona el tema, eso me llama la atención. Han salido unas cifras que están muy voladas y que no tienen nada que ver con la realidad”, comentó Joseph.

Para el presi manudo han sido y son muy responsables con las finanzas del club y para traer a Joel no es que se pusieron a hacer locuras ni nada por el estilo.

“En la responsabilidad financiera no nos estamos apartando de eso, nosotros a través de estos últimos años hemos disminuido mucho las obligaciones financieras de la institución, a tal punto que están en un monto muy bajo históricamente y eso es lo que pretendemos mantener, nos estamos ajustando a un presupuesto y de ahí no nos hemos salido, así que la afición liguista puede estar tranquila en ese sentido”, explicó.

Risas

Cuando le hacíamos la pregunta a Joseph, se notó como a Joel el tema también le parecía hasta gracioso, se mostró sonriente y en su respuesta fue un poco sarcástico por todo lo que se dice y nos explicó, eso sí, por qué por su trayectoria y esfuerzo se merece un buen salario, sin entrar en montos.

“Es que me da risa... (suelta una risa y se frena un momento). Lo que la gente dice yo no lo puedo controlar, está en todo su derecho de decir lo que piensen, pero al final yo soy un profesional primero que todo y obviamente también me doy mucho valor, porque estar acá no me ha costado un año, sino 20 o 25 y no solo mi trabajo o sacrificio, es el trabajo de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de estar lejos doce años, todo eso al final vale plata y tiempo y el tiempo es oro, como dicen.

“Todo ese sacrificio yo me lo tengo que valorar, no es como que usted va a ir a cualquier lado y a trabajar por lo que sea, cuando usted sabe lo que usted vale, entonces usted acepta lo que es”, manifestó Campbell.

Joel ironizó con algunas cifras que el mismo ha visto y hasta afirma que ojalá así fueran.

“A mí me dan risa los comentarios y las especulaciones, al final puede decir lo que desee, esto es fútbol, hay chota y obviamente que la gente le mete más sal y limón para hablar. Que $80 mil, $90 mil, ojalá más bien, quién no, pero no, no, al final son montos que no son reales, independientemente del monto, lo que hay que responder es en la cancha. Ya sean 5, 10, 20, lo que sea, si usted responde, eso es lo que usted está pagando y comprando, una excelencia por un trabajo, esa es la repuesta”, agregó.

Otro que fue más serio al respecto y afirmó que le molesta que especulen tanto es el agente del jugador, el francés Joaquim Batica.

“Personalmente sí me molesta, las especulaciones me molestan, pero es parte del fútbol y no podemos cambiar eso, es lo que hay y uno lo tiene que tolerar”, contestó a La Teja.