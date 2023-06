Joel Campbell y sus primeras palabras como manudo: “Tomar la decisión tampoco fue tan fácil”

Joel Campbell firmó con Alajuelense hasta el 2026. Prensa LDA.

El delantero Joel Campbell dio sus primeras declaraciones como jugador de Alajuelense.

Este jueves por la tarde, el jugador de 30 años fue el invitado de honor en el programa “El rugido del León”; un especial que lanzó Canal 6 para presentar a su nueva ficha.

Una vez que llegó al estadio Alejandro Morera Soto, el atacante compartió brevemente con la afición y dijo: “Estoy muy agradecido con toda la afición, con toda la directiva y estoy muy contento de estar por acá”.

Luego se montó a un carro y jaló a Mutual Alajuela, donde lo esperaba el periodista Pablo Guzmán, ya más cómodo, el tico comentó lo que representa para él ponerse la camisa rojinegra.

LEA MÁS: Alajuelense revela algunos detalles sobre la contratación de Joel Campbell

“Me siento muy feliz por estar en el país, tranquilo, todo ha sido muy bonito para mí, lo he tomado con mucha tranquilidad.

“Recuerdo cuando venía pequeño a entrenar solo, todo eso me pasó por la cabeza“, afirmó.

Campbell recordó sus primeros pasos en el club manudo cuando Guzmán le preguntó que si se imaginó de niño jugando en la Liga.

“No me imaginaba nada, porque era un niño, amo el fútbol y esos años que estuve acá los recuerdo muchísimo, fue cuando comencé a tomar el fútbol de manera profesional, entrenar todos los días, todo eso lo recuerdo.

“Venía solo desde San Rafael Abajo de Desamparados. Mi papá trabajaba en un crucero y mi mamá era estilista, lo que hacía en el día era lo que se ganaba, para ella era muy difícil dejar el salón, optaba por mandarme solo”, añadió.

El jugador reveló las razones por las que volvió al país.

“Veo el fútbol como un deporte. Para mí, hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol, como mi familia, estuve 12 años lejos de Costa Rica, gracias a Dios me ha ido muy bien, he podido construir muchas cosas, estoy en un momento en el que me puedo dar ese gusto.

“Es muy difícil, porque uno tiene responsabilidades, soy padre de tes niños, tengo mis responsabilidades, tomar la decisión tampoco fue tan fácil, pero privó más el deseo de compartir con mi familia, desde los 18 años juego afuera y quiero vivir el que puedan verme en el estadio cada semana. Que mis hijos crezcan en el país”, dijo.

¿Es un retroceso volver al país en la carrera de Joel?

“Cada quién ve las cosas como desee, mi carrera futbolística ha sido superbuena, he jugado tres mundiales mayores, un Mundial de Clubes, pude jugar Champions League, jugar en las mejores ligas del mundo.

“Quiero disfrutar, es mi trabajo, soy un profesional, pero también no me cierro en esa burbuja como futbolista como tal. Sé que tengo una responsabilidad para el país, confío en lo que puedo hacer en la Selección, no puedo venir a relajarme, hay un esfuerzo que está haciendo la directiva”, destacó.

El delantero contó que su representante, Joaquim Batica no quería que Joel volviera a Tiquicia.

“Él quería que jugara en el extranjero, pero desde diciembre tenía claro que quería volver a Costa Rica. Es mi amigo, yo le comenté del cambio, mentalmente estaba agotado de jugar fuera, quería volver a Costa Rica”, manifestó.

Campbell se le une a Michael Barrantes, Guillermo Vilallobos y Joshua Navarro como los primeros fichajes de los rojinegros, quienes buscan la ansiada copa 31 de los leones.