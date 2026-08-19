Deportes

¿Johan Venegas a Escorpiones? Esto dicen en el equipo belemita sobre el exdelantero de Saprissa y Alajuelense

Johan Venegas salió del Cartaginés al finalizar el torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

¿Johan Venegas vestirá la camiseta de Escorpiones de Belén?

Este martes, el periodista Kevin Jiménez informó que el cuadro belemita estaría interesado en el exjugador de Saprissa y Alajuelense.

“Esperan cerrarlo próximamente.El jugador analiza la opción, hay otras, pero la del recién ascendido es la más fuerte”, destacó el comunicador.

LEA MÁS: ¿Johan Venegas podría volver a Saprissa? Esto dice Erick Lonis

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Calentamiento de los equipos, Jose Francisco Porras Fotografía Jonathan Jiménez Flores
En este momento, Johan Venegas está sin equipo. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

En busca de jugadores

La Teja consultó a Escorpiones y esto nos dijeron en su departamento de prensa:

“De parte nuestra no tenemos ninguna información respecto al tema. Desconocemos si se ha conversado con el representante del jugador y a partir de ahí haya surgido algún interés.

“Hemos buscado jugadores que estén libres, seguramente se hizo alguna consulta”, destacó el equipo herediano.

Johan Venegas tiene 37 años y salió de Cartaginés al finalizar el torneo de Clausura 2026 y desde entonces está sin equipo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Johan VenegasEscorpionesTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.