¿Johan Venegas a Escorpiones? Esto dicen en el equipo belemita sobre el exdelantero de Saprissa y Alajuelense

¿Johan Venegas vestirá la camiseta de Escorpiones de Belén?

Este martes, el periodista Kevin Jiménez informó que el cuadro belemita estaría interesado en el exjugador de Saprissa y Alajuelense.

“Esperan cerrarlo próximamente.El jugador analiza la opción, hay otras, pero la del recién ascendido es la más fuerte”, destacó el comunicador.

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En este momento, Johan Venegas está sin equipo. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

En busca de jugadores

La Teja consultó a Escorpiones y esto nos dijeron en su departamento de prensa:

“De parte nuestra no tenemos ninguna información respecto al tema. Desconocemos si se ha conversado con el representante del jugador y a partir de ahí haya surgido algún interés.

“Hemos buscado jugadores que estén libres, seguramente se hizo alguna consulta”, destacó el equipo herediano.

Johan Venegas tiene 37 años y salió de Cartaginés al finalizar el torneo de Clausura 2026 y desde entonces está sin equipo.