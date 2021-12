Johan Venegas dejó herencia vital para que la Liga se metiera a la final del Apertura 2021

Alajuelense vs Santos Gabriel Torres marcó el único pepino de este domingo, el que le valió a los manudos estar en la final. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Por la vía del sufrimiento y con los pelos en el alambre, pero Alajuelense está en la final del Apertura 2021.

Los manudos ganaron 1-0 en la Catedral y aunque el global quedó 3-3, avanzaron por los dos goles de visita que anotaron el jueves pasado en el Ebal Rodíguez.

Aquel gol de Johan Venegas en Guápiles (el 2-3), el cual llegó en el último instante, marcó la diferencia para que el León siga con vida en el torneo. Todo el país sabía lo importante que había sido aquel golpe.

El cachetón, pese a que estuvo ausente este domingo, le dejó una importante herencia a sus compañeros, que fue la jugada que marcó la serie.

Con todo

El técnico Albert Rudé sabía que no se podía guardar nada, por lo que por primera vez en el torneo se mandó con Marcel Hernández y Gabriel Torres como titulares, motivado, evidentemente, por la necesitad de remontar la serie, además por la sanción de tres juegos al Cachetón, habitual en el 11 inicial del español.

Los manudos necesitaban un solo gol para pasar de ronda y cayó rapidito, tal vez el arranque no fue el más brillante para los erizos, pero fueron eficaces y certeros para mandar a guardar la primera que les quedó.

Apenas iban 13 minutos cuando Celso Borges pulseó la chocobola para no perderla, la sostuvo y se la filtró a Alonso Martínez por la banda derecha, quien corrió, corrió y la puso al centro de forma precisa justo en la cabeza de Gabriel Torres, quien enderezó para poner el 1-0.

Alajuelense vs Santos Los aficionados manudos saborean lo que es estar aún con vida para ir por la 31. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El Morera Soto hizo erupción, rapidito pusieron la serie a su favor, no se necesitó mucho tiempo ni mucha sufrida para balancear las cosas, a partir de ese momento la serie era otra, el obligado era Santos.

Los guapileños no se asustaron ni les pesó mucho el golpe inicial, mantuvieron la mentalidad y estilo que les caracteriza.

Sin embargo, en esta ocasión la zaga manuda estuvo más atenta, más metida y al menos en el primer tiempo Javon East y Luis Paradela no ocasionaron el daño que realizaron en la mejenga de ida.

Sí aparecían otros, Michael Barquero y Osvaldo Rodríguez probaron a Leonel Moreira, quien mostró desde el inicio de la mejega estar bien metido en la jugada, luego de noticias muy felices que le llegaron desde Europa.

El viernes por la noche su esposa, Yuli Granados, publicó que una operación que le realizaron en las piernas a su hijo Santiago en España, salió de perlas, motivo que probablemente inyectó al meta.

A diferencia de lo que pasó en el partido de ida, los guapileños apenas hicieron un remate directo, un cabezazo de Pablo Arboine que rechazó Leo.

La Liga estaba clasificando con el 1-0, pero caminaba sobre hielo quebradizado, que en cualquier momento podía ceder, un gol de los visitantes y chau a todo.

Cuidado

Cuando el segundo tiempo arrancó, los manudos casi, casi se jalan el segundo en un remate de Aarón Suárez desde el lado izquierdo del área que Kevin Ruiz tapó con buenos reflejos.

La bronca para los manudos es que seguían con el Jesús en la boca y a los 61 minutos les metieron el susto más bravo en toda la mejenga, cuando Juan Diego Madrigal mandó un bombazo que fue al palo.

Alajuelense vs Santos Alajuelense pudo soportar las intentonas del Santos e irse con el marco en cero. Foto: Rafael Pacheco, (Rafael Pacheco Granados)

Las cosas eran así, jugar al filo de la navaja porque además la generación ofensiva de la Liga no era la mejor, no es que el León estaba aprete que aprete por el otro pepino, sino que más bien pasó muchos minutos en los que no se asomaba al marco rival para cuidar el golcito.

El reloj era el principal enemigo santista y tras de todo, el visitante se complicó solito cuando a los 74 el defensor Everardo Rubio le metió un codazo a Gabriel Torres en la cara y lo expulsaron.

Pero ojo, ni con diez el Santos se rindió y los manudos tampoco tuvieron paz, qué va, fueron minutos con el rosario en la mano rogando al cielo --no a los santos--, que los guapileños no se jalaran una torta.

La Liga está en la final, Albert Rudé logró darle la vuelta a una planilla que luego del fracaso ante el Guastatoya parecía hundida, pero que sea como sea, sigue ilusionada con la 31.