Johan Venegas: “(En Tibás) a veces los árbitros no ven situaciones que en otras canchas sí”

El delantero de Alajuelense, Johan Venegas destacó el trabajo de sus compañeros y salió contento con el empate ante Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

Johan Venegas, delantero de Alajuelense, sacó pecho y rescató la forma en la que el equipo rojinegro llegó al Ricardo Saprissa a jugarle a los morados en el clásico nacional.

El Cachetón quiso verle el lado positivo al empate, pese a que no pudieron vencer a los morados, quienes jugaron con un hombre menos casi todo el partido.

“Hicimos muchas cosas, también, ¿qué le hizo falta a Saprissa para superarnos?, porque creo que nos vimos muy bien, buscamos el marco rival, lo que hace falta es que no tuvimos la fortuna de que las pelotas entraran al marco, pero nada, esto es fútbol y salgo satisfecho con el accionar de mis compañeros.

“Vinimos a su cancha a jugarle y creo que también es bueno rescatar la forma, hubo situaciones de juego, pelotas al poste, llegadas, al final no nos favoreció que la pelota no entrara y con eso me quedo, al final creo que ellos vieron un equipo que les vino a jugar. Al final (Kevin) Chamorro hizo buenas paradas y al final me preocuparía sino estuviéramos llegando, creo que las situaciones se están generando, estamos tocando la puerta”, comentó.

Los postes y la resistencia del Saprissa fueron el gran rival de Alajuelense

Venegas resumió el juego contra los tibaseños como bueno, aunque sí dijo que estuvo friccionado.

“Creo que fue un partido bueno, por momentos un poco friccionado, pero creo que la forma en la que el profesor (Andrés Carevic) planteó el juego fue muy buena, desde el primer momento la Liga quiso ir a buscar la pelota y encimar a Saprissa, el gol viene de una jugada preparada por parte de nosotros, salió como el profesor dijo y a partir de ahí vino la expulsión, seguimos ejecutando el plan de juego.

“Lastimosamente sabíamos la manera en la que Saprissa nos podía anotar, no pudimos contener eso y más cerrando el primer tiempo, pero luego de eso buscamos el marco rival, tuvimos muchas opciones de llegadas, y al final las sensaciones son muy buenas, aunque queda ese sinsabor de que pudimos sacar la victoria”, comentó.

03/02/2023, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2023 entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense (Jose Cordero)

- ¿Salió satisfecho con el resultado del juego?

“Queríamos la victoria, despegarnos un poco, pero por cómo se dan las cosas, las sensaciones que quedan son buenas, pero también queda eso, que pudimos ganar y no se dio”, manifestó.

El atacante también habló de la labor del cuarteto arbitral.

“Obviamente acá (en Tibás) para los árbitros es muy difícil pitar, a veces no ven situaciones que en otras canchas sí pueden marcar, pero aquí les cuesta un poco más tomar decisiones, pero lo que sí es claro es que hay que tomar acciones sobre eso.

“Ya fue, no se puede hacer nada, lo que queda es trabajar, seguir por la misma línea y hacer lo de nosotros”, agregó.