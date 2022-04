Johan Venegas genera roncha al decir que afición y prensa dudan del equipo

Alajuelense no la vio contra Saprissa en el clásico del miércoles anterior. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas, delantero de Alajuelense, le echó más sal a la herida de los manudos al dejarse decir, luego del clásico ante Saprissa, que muchas veces los aficionados y la prensa son los que generan más dudas en el equipo.

El Cachetón agregó que el resultado contra los morados fue solo un traspié que tiene molestos y tristes a los jugadores, pero que eso no los va a hacer desviarse del objetivo de conseguir la copa 31.

[ ¿Será que Bryan Ruiz ya piensa en convertirse en entrenador? ]

“Siendo primeros somos criticados y lo sabemos, ganar un título en la Liga vale por tres o cuatro, sabemos que se manejan muchas cosas en la oscuridad para desestabilizar al equipo, nosotros lo sabemos.

“Las dudas las ponen ustedes (la prensa) o la gente, estamos conscientes de que vamos a luchar por el campeonato, dudas no hay en el camerino”, afirmó.

Venegas fue claro en que deben sostener el primer lugar si quieren conseguir el campeonato.

“Falta mucho camino, esto (derrota en el clásico) nos ayuda para seguir madurando como equipo, ver cómo debemos enfrentar estos partidos, ver cómo debemos tener más eficacia en estos partidos, hay que concretar”, añadió.

La culpa no es de los aficionados

El comentario no cayó nada bien entre algunos aficionados, como por ejemplo en Cristian Quesada.

“Sí y no. La afición rojinegra lleva muchos años sufriendo, paciente con los procesos, dominando campeonatos para llegar y quedar eliminados o perder en las finales. Los aficionados hemos sufrido mucho de lo mismo, ya queremos resultados, entonces alzamos la voz para que nos escuchen y la presión cae sobre el equipo.

“De ahí salen las declaraciones de los jugadores o dirigentes y es cuando la prensa utiliza lo negativo para crear la polémica”, afirmó.

Isaac Guillén, otro aficionado rojinegro, no cree que los aficionados siembren cizaña con respecto a lo que le pasa al club.

“La prensa hace su trabajo, se critica lo futbolístico, pero no creo que la prensa tenga la culpa, porque los periodistas no están en la cancha.

“La afición tampoco porque ellos llegan a alentar a la afición. Sinceramente, si un jugador no saben lidiar con la presión, no debería estar en la Liga, porque, ¿cómo es posible?, hizo un partido brillante ante Cartaginés y ante Saprissa no hizo más que un remate a marco”, comentó.