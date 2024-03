Johan Venegas: “La afición hoy sintió el nuevo comienzo”

Johan Venegas salió satisfecho con empate en primera partido bajo la era de Alexandre Guimarães (JOHN DURAN)

Johan Venegas, delantero de Alajuelense, se mostró satisfecho tras empatar 1 a 1 frente al New England en esta nueva etapa bajo el mando del técnico Alexandre Guimaraes, pese a que quedaron eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El jugador manudo lamentó la eliminación, pero asegura que están en buen punto para empezar de cero y dejar la crisis en el olvido.

“Es difícil porque teníamos el sueño de llegar más lejos, pero fue un partido digno de los valores que representa la Liga y es la línea a seguir, lo que el equipo mostró la mayor parte del partido. Queríamos lavarnos la cara, darle vuelta al marcador, tuvimos opciones, pero no contamos con la fortuna de que entrara el balón. La afición hoy sintió el nuevo comienzo”, explicó en zona mixta tras el partido.

LEA MÁS: Alajuelense cambió de lado en el banquillo luego de muchos años, ¿qué pasó?

Con respecto a su rendimiento individual, contó que se siente cómodo y que está listo para luchar por la titularidad, tras dejar a un lado las lesiones.

“Gracias a Dios ya me he podido recuperar, es complicado estar físicamente a punto, pero me he cuidado y creo que es cuestión de que pasen unos días y tener minutos de alta intensidad como hoy para estar bien, ya eso de la lesión quedó atrás”.

Venegas concluyó diciendo que está contento con la decisión de contratar a Guima como técnico, porque espera que aporte mucho al equipo.

“No es a la ligera que él (Guima) tenga dos Mundiales, no es cualquier entrenador que puede tener toda la experiencia que adquirió a lo largo de los años en muchos países, es un técnico muy calificado y esperamos todos aprender mucho de él”, finalizó.