Johan Venegas le respondió a Luis Fernando Suárez luego de excluirlo de la Selección

Johan Venegas seguirá trabajando duro para volver a la Sele más allá de cualquier opinión. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas, delantero de Alajuelense, aún no sale del asombro que le causó escuchar a Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, decir que no lo llamó a la Tricolor porque considera que no le cumplió con lo que quería en Qatar 2022.

El cafetero sorprendió el lunes al señalar las razones por las que ya no cuenta con el goleador del Clausura 2023, razones que el atacante respeta, pero sí le extrañan, según dijo.

“Sí me sorprendieron un poco, pero al final esto es fútbol, yo soy un jugador que siempre he trabajado, que he sido muy profesional en esto del fútbol. Inclusive, la prensa antes del Mundial me criticó mucho, parte de la afición también me criticó mucho y aún así seguí trabajando callado, nunca fui de salir a decir nada”, dijo tras el juego ante Sporting.

Johan no criticó ni atacó al seleccionador, aunque considera que en la Selección siempre ha dado todo lo que tiene y la última copa del mundo no es la excepción.

“Creo que gracias al trabajo fui al Mundial, porque he sido muy sacrificado y también allá trabajaba muy bien. Creo que entrené muy bien, están los datos y se pueden corroborar, porque sabía que en el momento que la Selección me fuera a necesitar, tenía que rendir”.

“Al final, las palabras y el concepto de los entrenadores son muy respetables, pero yo no puedo gestionar eso. Cada quien tiene su opinión. Yo trato de gestionar lo que está dentro de mi control y es muy respetable lo que hizo el entrenador de la Selección Nacional y yo seguiré trabajando en el día a día, esforzándome”, comentó.

Con 13 goles en 15 juegos, Venegas afirma que se siente muy tranquilo de lo que está aportando actualmente y su idea es seguir por la misma línea.

“Creo ya dije las palabras que tenía que decir y si en algún momento necesito decir algo de este tema, creo que llamaría al profesor (Suárez) y hablaría personalmente con él”, finalizó.