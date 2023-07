Johan Venegas nos confesó si quiso irse a Saprissa luego de la final que perdió Alajuelense

Johan Venegas anotó cinco goles este miércoles en un amistoso. (Prensa Alajuelense)

Tras la pérdida de la final del Apertura 2023 sobre Alajuelense se soltaron todo tipo de rumores, algunos certeros, otros más jalados del pelo y hasta otros que no pintaban tener ni pies ni de cabeza.

Entre las cosas que algunos aficionados repetían y que hasta algunos medios insinuaron, involucraban una posible salida de Johan Venegas nada más y nada menos que al Saprissa, equipo con el que cayeron en su último cetro por el título.

Aquella bola indignó a muchos aficionados manudos y hasta algunos morados se mostraron abiertos a recibirlo de vuelta, pero al final no pasó de eso.

Para conocer en boca del protagonista le preguntamos, de manera directa al Cachetón, si eso se cruzó sobre su cabeza.

“Para nada, eso es totalmente falso, si alguien dijo que me fui a ofrecer a Saprissa es un comentario totalmente malintencionado para hacer más leña del árbol caído. Les puedo asegurar que no es así, yo estoy muy comprometido acá con la institución y con los objetivos que estamos buscando”, nos dijo.

La famosa jugada que falló en la gran final de vuelta ante el Monstruo es algo que afirma lo tuvo desvelado por muchas noches y es un chicharrón que, sabe, muchos aún le tiran.

“Yo nunca le voy a huir a la responsabilidad, sé del jugador, capacidad y calidad que soy y lo que represento, pero también sé lo que me persigue y lo que dicen, soy muy consciente de eso. Sé que cada partido es un examen para mí, nunca me he escondido, voy hacia el frente porque es mi personalidad.

“Tampoco me voy a victimizar; la gente me responsabilizó de esa jugada en la que no pude definir bien. Ya revisé el video muchísimas veces, pasé muchas semanas sin dormir y, bueno, afronto el momento, sé que fui el descargo de muchísimas cosas y no le temo a eso”, comentó.

Venegas la tiene muy clara que, hoy por hoy, no pasa un buen momento con la afición y que los reclamos hacia él, posiblemente, persistan por un tiempo o hasta que los convenza de lo contrario.

“Me ayudó a crecer en muchas áreas, en mentalidad. Al final me enfoco en mi trabajo, en el día a día, y cuando uno es buen compañero, leal y trabaja, sé que está muy cerca de conseguir cosas buenas y en eso es lo que me enfoco. Sé que esto se va a acabar cuando esté metiendo el gol en la final para el título y así es mi mentalidad”, sentenció.

En pretemporada al hombre se le han visto muchas ganas, tanto así que este miércoles anotó cinco goles en un amistoso ante Escorpiones de Belén, mientras tanto, el mismo Venegas ya dijo cuál es el pepino que el manudo está ansioso por celebrarle.