Johan Venegas se sincera y cuenta que hasta intentó acabar con su vida

Johan Venegas recordó el día que su papá falleció previo a jugar un clásico ante el Saprissa. (JOHN DURAN)

El delantero de Liga Deportiva Alajuelense, Johan Venegas, se sinceró en grande luego de contar uno de los pasajes más duros de su vida, cuando siendo aún chiquillo, pensó hasta en dejar de vivir.

En una entrevista en el programa Únicamente Fútbol de FUTV, el periodista Steven Oviedo le consultó sobre lo dura que fue su infancia y ahí fue cuando el futbolista se abrió y sorprendió con sus palabras.

Johan dio el testimonio como una muestra de lo que pasaba en aquel momento y de cómo está agradecido con la vida porque en aquel momento no actuó ni logró su cometido...

“Después de la separación de mis papás, mi mamá sufrió violencia doméstica. Yo era el mayor de tres hermanos, en ese momento mis hermanos estaban muy pequeños y yo tenía alrededor de unos ocho o nueve años y mi papá llegaba siempre a agredir a mi mamá en las madrugadas. Yo era el que me levantaba a defenderla y tuve ese trauma, por decirlo así, cosa que ningún niño debería vivir...”.

“Aquello generó en mí muchas inseguridades y traumas psicológicos, de creerme menos que los demás y que nada bueno me podía llegar a pasar en la vida y durante muchos años cargué con esos traumas hasta que conocí a Dios verdaderamente”, dijo.

El momento más crítico fue cuando reconoció que una vez intentó hacerse daño, desesperado por el deseo de dejar de sufrir.

“Recuerdo una vez que tenía... no me acuerdo si 11 o 12 años... no preciso bien y ya estaba desesperado por todo lo que me estaba sucediendo, que nada me podía salir bien... Era un obstáculo sobre otro y no veía la luz, pensaba que a nadie le importaba en el mundo y para qué seguir viviendo...”.

“Fue un momento de depresión a esa corta edad y me acuerdo que me amarré una cuerda en el cuello y la colgué de una viga o algo así y me tiré y se quebró toda la viga. Después de eso me quedé paralizado y me dije ‘¿Qué estoy haciendo, qué pasó?’ y después de ese momento dije que jamás intentaría algo así, más allá de todas las situaciones y problemas que afrontaba a corta edad”, señaló.

Johan además comentó cómo tuvo la fuerza para salir adelante por su propia cuenta de situaciones tan duras.

“Luego, en mi forma de ver, ya algo personal, era una forma muy cobarde de acabar con las cosas, hay que afrontarlas y luego sin ningún apoyo o preparación psicológica de parte de nadie, tuve la fuerza de afrontar mis problemas y querer salir adelante”.

“Fui luchando contra corriente por todo lo que vivía y le agradezco mucho a Dios también por esos momentos que viví, que me ayudaron a ser una persona más fuerte tanto mental y físicamente, por buscar un mejor futuro”, explicó.

En el programa también contó cómo ya siendo un adulto, su padre volvió a su vida, él lo perdonó de corazón y vivió sus últimos años como un abuelo presente para sus hijos.

Don Luis Alberto Venegas falleció el 7 de febrero del 2021, mismo día en que la Liga y Saprissa disputaban un clásico, duelo que Venegas le dedicó.