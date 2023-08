Johan Venegas volvió de la lesión para poner a sonreír a Alajuelense

Johan Venegas volvió al once titular de La Liga Deportiva Alajuelense para darle el triunfo ante el Peréz Zeledón (Rafael Pacheco Granados)

El delantero Johan Venegas volvió al once titular de Andrés Carevic y de una vez sacudió las redes con uno de los dos goles que le dieron los tres puntos a Alajuelense en su complicada visita al Municipal Pérez Zeledón.

El Cachetón volvió al terreno de juego tras superar una fuerte lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas. Carevic apostó por su goleador y este de una vez le respondió.

El futbolista le agradeció a la afición, a sus compañeros y al cuerpo técnico, que le han mostrado máximo apoyo durante el proceso de recuperación y aseguró que volver con gol es muy importante.

“Yo siempre he tratado de ser profesional, mis compañeros me han dado su apoyo, el cuerpo técnico y mi familia también, entonces fue un gol que significó mucho. Dios me bendice para poder anotar y agradecido con todas las personas que han estado ahí”, mencionó tras terminar el partido en que vencieron 2-1.

LEA MÁS: Jael López es culpable de acabar una larga racha positiva de Alajuelense

El atacante agregó que, a pesar de que salió de cambio y tuvo algunas molestias en la segunda parte, físicamente se encuentra bien.

“Estoy bien, físicamente bien, obviamente como estuve casi un mes afuera, salí antes, porque hasta hace pocos días volví a entrenar con el equipo. Muy agradecido con el cuerpo médico que ha hecho un trabajo sumamente importante para recuperarme y ayudarme en la adaptación y fortalecimiento”.

Venegas concluyó diciendo que espera estar al 100% en los próximos días para afrontar la seguidilla de partidos que tendrá Alajuelense en las distintas competiciones.