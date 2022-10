John Jairo Ruiz contó cuál es su prioridad a nivel deportivo

El delantero del Herediano, John Jairo Ruiz no le hace mucha mente a la Selección Nacional. José Cordero. (Jose Cordero)

El delantero del Club Sport Herediano, John Jairo Ruiz, pasa un buen momento deportivo con su club y sueña que eso lo lleve a Qatar 2022.

Ruiz sumó su tercer gol del presente torneo en el triunfo de los florenses 3 por 1 ante el Puntarenas FC en la semifinal de la segunda fase.

El jugador aseguró que la regularidad que le ha dado Hernan Medford ha sido clave para su buen desempeño sobre el terreno de juego.

“Gracias a Dios, aquí he podido tener mucha regularidad y eso es lo importante para mí, tener regularidad y pensar en Heredia. La Selección y el Mundial, si viene, bienvenido sea, pero ahora pienso en Herediano y después en lo demás”, mencionó el ariete.

Justamente, el director técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, estaba muy atento en las gradas del Coyella Fonseca viendo el choque, hecho que a Ruiz no lo presionó.

“No sabía que ahí estaba Suárez, yo no me preocupo por eso, me preocupo por ganar, por mí equipo, por hacer las cosas bien y lo demás vendrá por añadidura”, concluyó.

El técnico de la Selección, Luis Fernando Suárez sigue viendo jugadores para definir a quiénes llevará a Qatar. John Durán. (JOHN DURAN)

Espera al Sapri

Otro que solo se enfoca en el cuadro florense es el volante Orlando Galo. El futbolista rojiamarillo afirmó que no desean descansar y que está ansioso por enfrentar al Deportivo Saprissa en la final del Apertura, pues desea que la serie se liquide sin necesidad de llegar a una gran final con los morados.

“Tenemos que seguir por la misma línea, para nosotros es mejor jugar rápido, nos sirve más porque va muy de la mano con la alimentación y las cargas y hemos tenido ese ritmo durante todo el torneo”, expresó.

Los rojiamarilos visitarán a los morados este miércoles, a las 8:30 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa, en el primer juego de la final de la segunda fase.