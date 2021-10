Johnny Chaves: “La idea de juego de Albert Rudé es como se juega el fútbol moderno”

Johnny Chaves tiene claro cuál es el estilo de juego que quiere desarrollar Alajuelense a cargo de Albert Rudé. Foto: Mayela López Johnny Chaves tiene claro cuál es el estilo de juego que quiere desarrollar Alajuelense a cargo de Albert Rudé. Foto: Mayela López (Mayela López)

Johnny Chaves, técnico del Municipal Grecia, es uno de los entrenadores más estudiados del fútbol nacional, sacó la licencia en Europa, pasa actualizándose con las nuevas tendencias en el deporte y asegura que ve un poco de ese fútbol moderno en el juego que intenta hacer Alajuelense, su rival de este miércoles a las 2 p. m..

El estilo que le está metiendo el español Albert Rudé al León le gusta al DT de las panteras, le parece una tendencia fresca y en línea con lo que hoy se ve en el deporte rey, por lo que se espera un buen partido cuando los rojinegros visiten el estadio Allen Riggioni.

“Los conceptos que él (Rudé) quiere manejar son del fútbol actual, moderno, posicionar por dentro, contra presión, salir jugando desde atrás son las tendencias actuales, mucho a la herencia de Pep Guardiola. Es un estilo que lleva tiempo dominarlo, pero que lo está intentando.

“Uno reconoce bien qué es lo que él quiere, el fútbol se ha globalizado mucho y hay muchos equipos que quieren seguir esa línea, cada uno con su sello personal. Se nota que es un estilo de juego en el que quiere llevar la iniciativa, tener el balón, apostar por ir al frente”, explicó don Johnny.

Chaves, como buen profesional que es, asegura que ya estudió hasta el más mínimo detalle de su colega, para que no lo agarre desprevenido este miércoles.

“Yo me siento mejor estudiando a un técnico así, porque a uno le queda claro qué va a intentar, he estado observándolo, analizándolo, escuchándolo y me queda claro su idea, algo que nos queda por contrarrestar.

“Grecia se maneja mejor contra equipos bien organizados que contra los que son más directos, más físicos, con esta Liga estamos preparados para lo que nos puede demostrar”, asegura.

Obligación

Albert Rudé se medirá a un técnico con una formación europea similar a la suya como lo es Johnny Chaves. Foto: Prensa Alajuelense Albert Rudé se medirá a un técnico con una formación europea similar a la suya como lo es Johnny Chaves. Foto: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Para seguir pensando en una clasificación, Chaves tiene claro que ante la Liga tienen que recuperar lo perdido el sábado contra Pérez Zeledón.

“Había que puntuar allá en Pérez, eso no lo negamos, en esta recta final yo le dije a los jugadores que hay que puntuar en todos los partidos de a uno o de a tres para pensar en clasificar. Contra la Liga sí nos obliga a buscar esa victoria, para compensar esos puntos”, detalló.

El griego sabe del potencial ofensivo de los manudos, pero no se arruga porque sabe que su equipo también tiene con qué responder.

Chaves cree que el duelo será muy interesante porque los dos equipos aman adueñárse de la pecosa.

“Nosotros acá siempre buscamos tomar la iniciativa, es parte de nuestras fortalezas. Así fue contra Saprissa, el primer tiempo salimos a proponer. La posesión final del partido fue 52% contra 48% a favor nuestro y contra la Liga no será la excepción”.

Eso sí, Grecia deberá lidiar con cuatro bajas importantes, la de Kenneth Vargas, quien apenas se viene recuperando del covid-19 y este martes debió hacer vueltas en la embajada de Canadá, lo que apunta a que será convocado nuevamente a la selección nacional.

A la baja de Huevito se suman las de Kenner Gutiérrez, Roan Wilson, Mauricio Núñez y José Guillermo Mora, todos estos por lesión.