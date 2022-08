Johnny Chaves seguía tratamiento estricto con la esperanza de curarse

El técnico Johnny Chaves dejó de dirigir al Municipal Grecia para enfocarse en su recuperación. Rafael Pacheco.

En marzo pasado, el exentrenador Johnny Chaves anunció que dejaba la dirección técnica del Municipal Grecia con el objetivo de enfocarse en la lucha contra la enfermedad que lo aquejaba: un cáncer.

El fútbol tico está de luto, luego de que este viernes se diera a conocer la muerte de don Johnny.

En ese entonces, Chaves conversó con La Teja y aunque no dio detalles de su padecimiento (tenía cáncer) sí contó que le estaba poniendo para recuperarse y que seguía su tratamiento al pie de la letra.

A continuación, le brindamos la conversación que tuvimos con el extécnico, días después de su salida de las panteras griegas.

El fútbol tico está de luto por el fallecimiento de Chaves. Prensa Unafut.

- ¿Cómo se siente?

La salud va mejorando, estoy cumpliendo los tratamientos y agregado a eso, no hay molestias, hemos tenido que recuperar fuerzas, mejorar la alimentación para poder estar completamente bien.

- Sabemos que está enfermo desde finales del año pasado. ¿Cómo va su proceso de recuperación?

Vengo enfermo desde el año pasado, al cierre del campeonato, no hice la pretemporada y después me incorporé al equipo. Hace poco estuve semana y media fuera, estaba en un tratamiento en el hospital, ahí haciéndome exámenes, no estaba grave ni mal, sino que estaba cumpliendo con el proceso que llevo.

Ahora estoy en otra fase, en un tratamiento especial que es una vez cada 22 días e igual requiere de todas mis energías.

- ¿Podemos saber cuál enfermedad se está tratando?

No, eso es privado, eso es un aspecto de mi vida privada que trato de mantener al margen.

Entrenadores planearon una gran jugada de solidaridad para apoyar a Johnny Chaves

- ¿Cómo se dio su salida del Municipal Grecia?

Cuando regresé, ellos (la directiva) notaron que no tenía todas mis energías y creo que era lo más lógico porque no era justo ni para mí ni para ellos que yo estuviera a medio palo.

La salida fue decisión de la directiva, ellos me comunicaron que era necesario que me recuperara adecuadamente, fue una decisión más de ellos y la comprendí sin ningún problema.

El domingo en la mañana me reuní con la directiva, se me comunicó y sin ningún problema aceptamos la decisión.

- ¿Qué le dijeron los jugadores?

A ellos no pude verlos, porque eso fue después del entrenamiento. Pero siempre me dijeron que primero estaba mi salud y me deseaban pronta recuperación.

Johnny Chaves dirigió 602 juegos durante su carrera. Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

- ¿Cómo le ha ido en estos primeros días sin dirigir?

Han sido días provechosos, me levanto un poquillo más tarde, me tomo mi tiempo, tengo que tomarme unos medicamentos ordenadamente.

El entrenar es un desgaste físico y mental, definir un plan de juego, repetir jugadas, además de la temperatura, que es alta, también la cancha se pone dura por la humedad.

Ahora debo tomarme mis medicamentos con calma, tener descanso y siento que así puedo asimilar las cosas de mejor manera.

Actualmente tomo varios medicamentos al día, el lunes anterior fui a una cita y tengo otras para ir vigilando que todo esté bien.

- ¿Cómo lo apoya su familia en este momento?

Es un apoyo excepcional, están ayudándome a traer cosas que necesito, a trasladarme, eso ha sido muy importante.

- Aficionados de todos los equipos le desean una pronta recuperación. ¿Qué les puede decir?

Eso es algo que valoro mucho ,esas muestras de solidaridad ,de aprecio hacia la persona, no hacia el entrenador, de corazón les agradezco.