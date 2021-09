Johnny Chaves sobre la Sele: “Sí hay jóvenes con qué sacar esto”

El técnico de Grecia, Johnny Chaves, es contundente al decir que Costa Rica tiene talento joven de sobra para sacar adelante la eliminatoria, pero se necesita encontrar un modelo de juego que los potencie.

Chaves lo puede decir con toda propiedad porque él encontró la fórmula para jugar con jóvenes, lo hace bonito y además es cuarto en la tabla de posiciones del torneo de apertura.

Don Johnny fue más allá y comentó que el entrenador de la Sele, Luis Fernando Suárez, no conoce aún el medio nacional y que aún está buscando su once ideal.

El técnico griego dijo que si él fuera el técnico no llamaría a algunos jugadores y bajaría el promedio de edad. Fotos: Mayela López El técnico griego dijo que si él fuera el técnico no llamaría a algunos jugadores y bajaría el promedio de edad. Fotos: Mayela López (Mayela López)

-¿Usted cree que tenemos talento joven para salir de esta situación?

Sí, usted ve centrales de buen tamaño como Alexis Gamboa, que ya estuvo en el extranjero, Fernán Faerron. Hay jugadores como Randall Leal, Luis Díaz, Alonso Martínez que se van soltando. Hay volantes por dentro como Bernal Alfaro o Jefferson Brenes que tienen calidad. Jael López tiene todo para convertirse en titular en la selección.

Andy Reyes es un jugador recuperable, tiene que encontrar regularidad en Cartago. Pablo Vargas, que está en Colombia, tiene sus cosas para estar en ese futbol. Hay muchos, está Jewison Bennette, Kenneth Vargas son figuras para que sean la próxima generación, desgraciadamente no han clasificado a mundiales menores.

Muchos debieron estar hace rato con la mayor para que fueran asumiendo. Hay figuras, pero tenemos que encontrar un estilo de juego que los potencie.

-Alabar y convocar a un jugador como Jewison Bennette, pero no ponerlo a jugar, o a Kenneth Vargas y otros jóvenes, ¿les puede afectar en la parte mental?

Los llama para que tengan confianza, hay que llevarlos gradualmente, Ronaldo Nazario fue al mundial de Estados Unidos con 16 años, no jugó un minuto, igual Kaka en 2002, jugó poco, es lo que nos falta, prepararlos.

Con el Mundial de Rusia tenía que quedar la base rejuvenecida. A ellos ya los llamaron, dieron un paso, ahora que sean pacientes. Las cosas no han salido y eso pudo afectar en la decisión de que no jugaran.

Hoy llegaron José Mora y Kenneth Vargas a entrenar con Grecia y les dije que deben mantener el nivel, mejorarlo para que los vuelvan a llamar.

- ¿Qué pronóstico hace usted de la próximas fechas eliminatorias de octubre (visita a Honduras y Estados Unidos y casa ante El Salvador)?

Son dos salidas pesadas, Honduras y Estados Unidos tienen más peso que Panamá y Jamaica, son mejores equipos y son de visita, pienso que se puede puntuar si se mantiene la línea de progreso y Suárez encuentra su once, pero no puntuamos como esperamos.

Johnny Chaves ha potenciado a chamacos como Kenneth Vargas. Johnny Chaves ha potenciado a chamacos como Kenneth Vargas.

- ¿Qué aspectos buenos le ha visto a la Sele?

Del juego con Panamá a Jamaica hubo una evolución. Contra Panamá el equipo estuvo metido en su área, no atacaba ni contraacataba. Con México, se ve mejor el juego de posesión, le faltó profundidad, pero ante rival más calificado nos vimos mejor. Con Jamaica hubo media hora buena, pero el equipo se fue perdiendo. Hay progreso, lento, pero progreso.

- ¿Usted considera que Luis Fernando Suárez no conoce el medio?

Eso está claro, anda en esa búsqueda por los cambios en las convocatorias y en las alineaciones, está buscando su gente ideal. Está claro que no estaba satisfecho con la lista del principio, desconoce a las distintas generaciones, algunas tuvieron éxito, pero ya no están en su momento (2014), otras no han tenido éxito (2018 y la actual), tiene que buscar bien para armar su grupo.

- ¿El torneo nacional refleja el mal momento de la Sele?

No es eso. En la alineación del miércoles siete eran de afuera. El grupo base es el que asume y son los que están afuera. Aquí se ven muchos partidos rápidos, con dinámica, intensos, con buen nivel en lo táctico. No se puede achacar la culpa al torneo cuando la base no está acá. Va por otro lado.