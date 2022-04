Johnny Chaves sobre su regreso al fútbol: “Quiero volver pero bien, no a medias”

El entrenador Johnny Chaves habló del difícil proceso de salud que enfrenta. Captura de video

El entrenador de fútbol Johnny Chaves ofreció una entrevista al periodista Gabriel Vargas, en su programa “A fondo con”, en la que confesó que añora volver al banquillo pero que primero está enfocado en dirigir el partido más importante de su vida, su condición de salud.

“Quiero volver pero bien, no a medias. Es importante para mí volver (al fútbol), pero bien (...) para poder hacer las cosas bien y siempre mi compromiso fue ese, el hacer las cosas bien y añoro eso”, dijo en el espacio que se transmite por Futv.

Chaves dejó la dirigencia del Municipal Grecia el 28 de febrero anterior y según contó, fue porque en diciembre le detectaron un tumor en el colon y tuvieron que operarlo.

A pesar de que solo estuvo internado unos días y la cirugía fue exitosa, en medio del proceso de recuperación tuvo una nueva complicación de salud que lo mandó al hospital de nuevo.

“Salí bastante bien (de la operación) y en febrero se complicó porque hubo retención de líquido, no tenía nada que ver con la operación (del tumor), y luego ya viene la segunda parte que es el proceso de darme tratamiento y pastillas. Me operaron en el abdomen y en el pulmón porque hubo que trabajarlo y drenarlo y eso me llevó como mes y medio”, explicó.

El exentrenador de Municipal Grecia confesó que añora volver al banquillo y que está confiando en que pronto lo hará de nuevo. Archivo (Rafael Pacheco Granados)

Por esa razón fue que tomó la decisión de rescindir de su contrato, pese a que hablaba constantemente con su exasistente técnico José Araya cuando estuvo internado para que el equipo siguiera adelante en el campeonato.

El profe además reconoció que para él fue muy difícil el tener que regresar al hospital porque estaba muy ilusionado con volver a la cancha en el actual campeonato, pero que al final entendió que lo mejor era enfocarse en su recuperación.

“Yo coordinaba con José Araya (desde el hospital), pero no es lo mismo. (...) empecé a darme cuenta que no estaba bien y ya la decisión estaba tomada porque no tenía las fuerzas para recuperarme ni para dirigir”, mencionó.

El vecino de Hatillo, de 61 años, también agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido en este difícil momento que enfrenta.

“La gente me ha dado un apoyo enorme, lo cual agradezco desde el fondo de mi alma. Valoro mucho el apoyo que me han dado”, dijo.

