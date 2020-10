- Cuando se da la segunda expulsión aprendimos de Grecia el sábado, (dijimos) que no nos pase lo mismo. El fútbol es eso, trabajamos la posesión, variamos el sistema. La idea era desgastarlos, jugar corto. Así cae el primer gol, jugando de izquierda a derecha y también sabíamos que iba a entrar Alonso Martínez, muy bueno atacando espacios y le dije a Nestor (Monge), vaya por el lado de él. Vea que Moreira recuperaba y sacaba rápido. Con ocho no podíamos caer en el conformismo, el fútbol da lecciones y todos aprendimos aquí. No podíamos ser pasivos.