¿Jonathan McDonald de vuelta en la Liga? Redes sociales y fiebres le dieron fuerza a la idea

Jonathan McDonald lleva 19 goles ante el Saprissa, nadie los ha clavado más. foto John Durán (JOHN DURAN)

El pasado fin de semana, luego del encuentro entre San Carlos y Saprissa, Jonathan McDonald demostró que sigue disfrutando como nunca anotarle al cuadro tibaseño, ya que es dueño del récord como su principal verdugo en la historia con 19 pepinos y, además, atraviesa un buen momento deportivo.

Las declaraciones del Big Mac de que disfruta mucho anotarles a los morados y que desde chiquillo se imaginaba haciéndolo, les recordó a muchos manudos los tiempos en que lo hacía con la camiseta de Alajuelense.

En el 2020, los caminos del goleador y el León se separaron de una manera un poco fuerte y señalado por algunos y con el consentimiento del técnico Andrés Carevic, quien sigue en el club rojinegro.

En redes sociales algunos aficionados y periodistas se plantearon la pregunta hipotética de si se imaginan al atacante de vuelta, respuesta que fiel a lo que era Mac en la Liga, dividió opiniones. Sondeos en redes se fueron casi en un 50 y 50.

Algunos creen que un jugador con esa garra, que quiera ganarle siempre a Saprissa y que siente mucho los colores es necesario recuperarlo, mientras que otros son enfáticos al indicar que ya es un capítulo cerrado.

“A mí no me desagradaría la vuelta de Mac por lo que viene haciendo, ha demostrado que es manudo y siempre se sudaba la camiseta. Él como liguista me parece que es un jugador que siempre lo daba todo, hasta que se frustraba por eso mismo, es parte del amor que tenía por la camiseta.

“Si en la Liga no van a traer a nadie mejor que McDonald, yo lo traería a él, es mejor que la gente que tienen ahora, hay que tomar en cuenta el tema de la edad eso sí, porque ya tiene 35 años, a mí me gustaría, pero si algo podría pesar, es el tema de la edad y lo que me pone a dudar”, opinó Andrés Baldi, vecino de Alajuela.

La identidad y el que siempre se mate en clásicos son los puntos a favor del Mac, pero también está el otro lado de la moneda.

Algunos manudos extrañan los goles de Jonathan McDonald en clásicos. Fotografía: Rubén Murillo / Prensa Alajuelense

Mariano Gómez, otro fiebre manudo, cree contradictorio que si se sacó a Mac por temas de camerino, se piense en traerlo de vuelta.

“No veo a Jonathan McDonald nuevamente en Alajuelense, no sería serio y más allá de lo que se demuestre hoy en la cancha en nuestro medio, hay todo un contexto en su salida de Alajuelense que debe ser tomado en cuenta a la hora de pensar en que vuelva”, comentó.

Del lado de la prensa ven el asunto poco factible, porque además el jugador incluso ya está en negociaciones para renovar su vínculo con San Carlos.

“Cuando McDonald salió ya estaba desgastada la relación y ya no daba para más. Necesitaba cambiar de aires, pero ojo que el nivel lo está recuperando hasta ahorita, pasó dos o tres torneos con muy poco gol y hasta ahorita es que está otra vez anotando. Por más que signifique para la Liga, no lo veo”, opinó Andrey Aguilar de radio Monumental y Deportes Repretel.

El domingo con el tanto ante el Monstruo, McDonald se puso en el cuarto lugar de los goleadores históricos del fútbol tico con 165 goles, igualando a Álvaro Saborío y está a tres, del tercer puesto, Roy Sáenz que tiene 168.