“En ocasiones los rivales golpean mucho, eso es claro y los árbitros no ven ese aspecto, o cuando te empiezan a pitar faltas que no son y te empiezan a meter a punta de pito atrás, pero por lo que digo, son cosas que a mí no me compete hablar, los árbitros tienen encargados de ver todas esas partes, lo que a mí me ocupa es mi equipo y cómo lo hacemos”, destacó.