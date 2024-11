Jonathan McDonald, pese a que anotó dos goles, admite que ha perdido la confianza

Jonathan McDonald, tercer goleador histórico del fútbol nacional, con 183 goles, admitió este martes en el estadio Edgardo Baltodano, que ha perdido la confianza.

Jonathan McDonald respondió a la hora buena. (ADSC )

El delantero de San Carlos fue vital en la victoria de los Toros del Norte 2 a 1 ante Liberia. Ingresó en el complemento y anotó los dos goles, al 57, de penal, y al 69.

En la entrevista en el terreno de juego, McDonald dijo en FUTV que ha perdido la confianza, pese a que es un jugador de alto perfil, veterano y que ha sido exitoso. Confesó que su papá Jasper McDonald y su hermano Yherland lo ayudan con videos de goles anteriores que fueron importantes para que se motive.

A McDonald le preguntaron cómo asumía la banca.

“No le voy a mentir, ha sido difícil, he perdido hasta la confianza en mí mismo, pero estos días atrás aprendí que la motivación y confianza deben venir de adentro.

“Estos días mi papá y mi hermano se han encargado de hacer eso, me mandan vídeos de partidos y de goles anteriores, importantes y me dicen que no pierda la calma, ni mi esencia. Ahí lo vamos manejando”, expresó.

También dijo que siempre ha soñado con igualar y superar a Errol Daniels, segundo goleador histórico del fútbol nacional. Con sus dos goles llegó a 183 y Daniels tiene 196. El primero es Víctor Mambo Núñez con 246.