Jonathan McDonald se da un gustico en su cumpleaños 37

Jonathan McDonald, delantero de San Carlos, se dio unos gusticos este martes, cuando festejó su cumpleaños número 37 en compañía de amigos.

Mc2

McDonald cantó cumpleaños y en el queque había dólares, para atraer dinero; además, en la fiesta se sirvió un vinito, una licencia permitida si no hay abuso.

A McDonald se le vio feliz, y andaba una chema muy llamativa, escribió: “37 años bien vividos. No me puedo quejar por la vida que me ha tocado”.

McDonald no ha tenido mucha participación como titular con los sancarleños, pero es de los hombres que aporta más liderazgo al cuadro de Luis Marín.

Desde La Teja le mandamos un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños al jugador de los Toros del Norte.