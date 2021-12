Jonathan McDonald tuvo que esperar 10 años para volver a ser campeón

Jonathan McDonald, delantero de Herediano, tuvo que esperar 10 años para volverse a coronar campeón nacional.

El Bigmac no celebraba un título de liga desde el 2011, cuando consiguió un bicampeonato con Alajuelense en el Invierno de ese año.

Jonathan McDonald abandonó por lesión. (Alonso Tenorio)

“Gracias a Dios por esto, tenía diez años de no ser campeón, aunque estuvo la lesión de hombro que se me desmontó, son adversidades, pero estoy feliz y agradecer a los compañeros que desde el día uno me recibieron y me acogieron”, dijo el delantero apenas se acabó el partido.

Ariel Soto, compañero de Jonathan que compartió entrevista con él, dijo que con el título se demuestra que el Bigmac no era el gato negro, una etiqueta que se le puso desde que dejó la Liga y pasó al Team.

McDonald jugó solo 30 minutos en el partido pues salió lesionado del hombro izquierdo. Minutos después salió expulsado estando en el banquillo porque, aparentemente, dijo algo que al cuatro árbitro no le gustó.

Otro que se mostró muy contento con el título fue Jefferson Brenes, pues ya había perdido dos finales seguidas con el Team y no quería que se le escapara la tercera.

“Le pedí a Dios que me diera una final y me dio esta. No podía perder la tercera final, jamás”, dijo el volante.