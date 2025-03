Jonathan Moya echó a creador de contenido de entrevista y este le respondió en un video

Jonathan Moya (centro), jugador de Alajuelense se negó a darle declaraciones a un creador de contenido, luego del partido ante San Carlos. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, se negó a darle declaraciones a un creador de contenido luego del partido entre los rojinegros y San Carlos.

El jugador vio a Esteban Amador, conocido como Piolo, en la zona mixta del estadio Alejandro Morera Soto y le pidió que se retirara, “para entrevistarlos a ellos”, dijo confundiendo el término pues él era el entrevistado.

El creador de contenido manudo no puso mucha resistencia y jaló del lugar, pero no se quedó con las ganas de decirle algo y lo hizo en un video que publicó en sus redes sociales.

“Mae, ¿se puede retirar un toque?, para yo entrevistarlos a ellos”, le dijo el jugador.

“¿No me vas a hablar a mí?, le replicó Piolo.

“No”, le dijo de forma contundente el jugador.

“Pura vida”, finalizó diciendo Amador.

Luego de salir de la Catedral rojinegra, Esteban le envió un mensaje al atacante erizo.

“Si usted no acepta la crítica, no puede ser jugador de Alajuelense. Esto que pasó ahorita, me da a entender que usted ni fuera ni dentro de la cancha se merece ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

“Te pesa demasiado la camiseta, no le haces un gol ni al arcoiris y lo único que he dicho es que no puede jugar más en la Liga, por su rendimiento en cancha y cada vez que usted juega me lo demuestra más”, le dijo el influencer en el video a Moya.

En lo que llevamos del torneo, Moya suma un gol y 289 minutos en cancha.